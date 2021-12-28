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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى الدوبلكس.. أنغام تروج لحلقتها مع أبلة فاهيتا في ليلة رأس السنة

انغام وابلة فاهيتا
انغام وابلة فاهيتا

 


تحل الفنانة أنغام وأبنائها، ضيوفا على برنامج "أبلة فاهيتا" ليلة رأس السنة، على شاشة "أون اي".


ونشرت أنغام، صورة من كواليس الحلقة مع ابنائها عمر وعبد الرحمن عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ليلة رأس السنة أنغام في الدوبلكس مع أبلة فاهيتا".

 

 وخلال الحلقة التي تعرض ليلة رأس السنة على شاشة قناة on تستقبل النجمة أنغام العام الجديد بصبحة أولادها عمر وعبدالرحمن وتكشف مزيدا من الأسرار عن حياتها الشخصية وأقرب أصدقائها بالوسط الفني وعلى رأسهم شيرين عبدالوهاب وكواليس عزومات الفسيخ التي تجمعهما بشكل مستمر.

 

وتحدث عمر وعبدالرحمن عن مزايا وسلبيات أنغام والأطباق التي تجيد إعدادها وخاصة الأرز والمكرونة والأسباب التي تدفعها لعدم الظهور في أماكن السهر بالساحل الشمالي مثل باقي الفنانين.


وخلال الحلقة تظهر أنغام بشكل مختلف عن كل حوارتها السابقة وتغني "اه لو لعبت يا زهر" للمطرب الشعبي أحمد شيبة و"دورك جاي" لمغني الراب ويجز، وترقص التانجو، كما تكشف عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.


وأحيت النجمة أنغام، حفلا غنائيا يوم 25 نوفمبر الماضي، ضمن موسم الرياض 2021، على مسرح أبو بكر سالم.

 

يذكر أن أخر أغاني أنغام، كليب "هتشتاقوا" والذي طرحته مؤخرا عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

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IMG_٢٠٢١١٢٢٧_٢٠٣٣١٥

https://www.instagram.com/ablafahita/p/CX_eYC3sVsT/?utm_medium=copy_link

الفنانة انغام ليلة رأس السنة برنامج أبلة فاهيتا فى الدوبلكس تروج لحلقتها

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