ابنة رجاء الجداوى تستعيد ذكريات والديها عبر «إنستجرام»

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدة صور جديدة.

وظهر فى الصورة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وزوجها الراحل وتتوسطهما حفيدتهما.

وعلقت أميرة قائلة: "الحمد لله دائما وأبدا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

كانت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي، قالت إن الفستان الأخضر الذي قامت بارتدائه في إحدى المناسبات كان لوالدتها التي قامت بارتدائه في حفل تكريمها في الرياض وكان لونه أخضر إهداءً للسعودية.

وأضافت أميرة مختار، في مداخلة هاتفية لـ برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة "دي أم سي"، أنها عندما ارتدت الفستان انقسم الناس إلى فريقين، ولكن أسعدها رأي: “الفستان كان على رجاء أحلى”، مسترسلة: “لم أرتده لوضع مقارنة بيننا”.