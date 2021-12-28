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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروع الصرف الصحي بشبين القناطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية أعمال مد وتدعيم شبكات الإنحدار بمنشأة الكرام وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.


ووجه نائب محافظ القليوبية المقاول بسرعة إنهاء الأعمال وتسوية الطريق بصورة تسمح بحركة المشاة والسيارات، واختتم نائب المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع الخدمات والمجمع الزراعي والوحدة الصحية بمنشأة الكرام.


من ناحية اخرى تابع الدكتور سمير حماد، يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المركز والمدينة، وهند جلال المنسق الميداني لمؤسسة "حياة كريمة" بالقليوبية، سير العمل بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة بنطاق المركز.


وتفقد نائب المحافظ، أعمال تمديد الوصلات المنزلية للغاز الطبيعي بطريق شبين القناطر – الخانكة، تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق ضمن مخطط رصف الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز شبين القناطر بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.


كما تفقد نائب المحافظ، أعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة الشهيد علي حسن الطوخي الإعدادية وأعمال التوسعة ورفع الكفاءة بمدرسة عرب جهينة الابتدائية، وأعمال رفع كفاءة وإنشاء ملعب جديد بمركز شباب عرب جهينة، وتفقد أيضا الأعمال الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة الكرام وكوبري أعلى المصرف البلبيسي.


من ناحية اخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدن قليوب وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطرق، ضمن المشروعات القومية أو مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة للعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المدن.


وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجيش بكوم أشفين بمركز ومدينة قليوب بطول كيلو متر بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه، حيث تم توسعة الشارع وإزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة وتم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة والسطحية، كما تم رفع مطابق الصرف الصحي وجاري أعمال تركيب البلدورات وتسليم الطريق في أقرب وقت ممكن باعتباره طريقا حيويا بمدينة قليوب.


وتابع المحافظ الجولة بتفقد مرسى قصر محمد علي حيث وجه الهجان بمتابعة أعمال النظافة بالمرسى كما كلف هيئة الأبنية التعليمية باستكمال أعمال دهان واجهات المنازل بالمنطقة المحيطة.

 

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من جميع أعمال دهان الأسوار  والمباني من بداية نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي، كما تم أيضا الانتهاء من أعمال صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية،  مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور واستكمال بلاط  الانترلوك علي الأرصفة، و الانتهاء من دهان البلدورات  بجوار المرسى النيلي المخصص لقصر محمد علي، وجاري التنسيق للبدء في تخطيط الشوارع، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الرصف.


واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي والجاري تطويره من قبل المحافظة على مرحلتين بتكلفة 24 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ، حيث تم الانتهاء من أعمال كشط طبقة الرصف تمهيدا لأعمال التطوير والتي تشتمل على رصف الكوبري وتركيب بلدورات ورصيف للمشاة على جانبي الطريق، كما تم استحداث أعمال جديدة بالمشروع بمبلغ 12 مليون جنيه حيث تم إدخال مطالع ومنازل الكوبري ضمن أعمال التطوير لتكتمل أعمال المشروع بالكامل لتحقيق السيولة المرورية ، حيث شدد المحافظ على دفع الأعمال وتكثيفها في الفترة المسائية لعدم تعطيل الحركة المرورية.

القليوبية شكاوى المواطنين المشروعات القومية الخطة الاستثمارية حياة كريمة نائب محافظ القليوبية مشروعات الجارية

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