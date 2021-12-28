العبور نحو الجمهورية الجديدة.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعام الميلادي الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يعينه على ما أقامه فيه وولاه إياه، وأن يجعل هذا العام عام أمن وأمان وخير وبركة عليهه وعلى مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأعرب وزير الأوقاف عن تفاؤله بأن تشهد مصر خلال هذا العام انطلاقة كبيرة نحو المستقبل، فهذا العام بإذن الله هو عام العبور نحو الجمهورية الجديدة، والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الأمر ليس مجرد انتقال مكاني، ولا هو مجرد تطوير للعمران، إنما هو تطوير مستمر وغير مسبوق للعمران والبنيان والإنسان ونظم الإدارة، في عملية ديناميكية طموحة، تهدف إلى العبور بمصر نحو المسقبل وهي في مصاف الدول العصرية الحديثة الأكثر نموًا وتقدمًا.

واختتم الوزير تهنئته قائلا: “نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الرئيس وأن يوفقنا جميعًا حكومة وشعبًا للارتقاء بمصرنا العزيزة إلى المكانة التي تستحقها بين الدول والأمم الأكثر تقدمًا في عالمنا المعاصر”.