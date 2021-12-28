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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام محتمل بين الأهلي والزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، اليوم “الثلاثاء”، سحب قرعة دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

 

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية:

تقام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في تمام الواحدة ظهرا، وتذاع عبر قناة الكاف على موقع يوتيوب، وقناة بي إن سبورتس الإخبارية.

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موسيماني يشارك في مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا:

تجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بمشاركة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بجانب خالد نصار مدير مسابقات الكاف، حسبما أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان رسمي أمس الاثنين.

 

تفاصيل قرعة دوري أبطال إفريقيا:

يمثل الأهلي والزمالك مصر في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

سيتم وضع أسماء أندية المريخ السوداني وجي دي ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي  وجوانينج جالاكسي (بوتسوانا)  وأمازولو (جنوب إفريقيا) وفقا للتصنيف في الوعاء الرابع.

 

وضع  أسماء أندية الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري وبترو اتليتكو الأنجولي ووفاق سطيف الجزائري وفقا للتصنيف في الوعاء الثالث".

 

وفي الوعاء الثاني سيتم وضع الأندية صاحبة التصنيف الثاني وهي الزمالك وصن داونز وحوريا الغيني والنجم الساحلي التونسي.

 

أما الوعاء الأول فسيتم وضع الأندية صاحبة التصنيف الأول وهي الأهلي والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والرجاء المغربي، وهو ما يعني إمكانية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة.

 

الأهلي ملك إفريقيا:

الأهلي المصري هو الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يتواجد الزمالك ومازيمبي الكونغولي  في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.

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