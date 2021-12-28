السيسي: أنا لا بخاف ولا بيهمنى حد إلا البلد بس

قال الرئيس السيسي، إن كل النظم الحديثة فى العمل والعلم والتكنولوجيا تساعد أن نحسن من موقفنا، يمكن لكل زملائنا الموجودين بشركات قطاع الأعمال يختلفوا معنا فى حوار سوء الإدارة و"يقولوا لا إحنا بندير كويس".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان، “وقتها هرد عليهم بحاجة واحدة، بأمارة إيه.. بأمارة مدارس الإدارة اللى فلوسها بالكوم .. متابعاً:” أنا لا بخاف ولا بيهمنى حد إلا البلد بس.. لكن مبخافش من حد خالص العمر بتاع ربنا والمكان دا بتاع ربنا .. وقت ما تقولى يلا هعظم وامشى".

أشار الرئيس السيسي، أن الادارة بتاعتنا أثبتت أن القطاع العام الحكومي مش ذات كفاءة لتحقيق النجاح المطلوب، وبالمناسبة ممكن تحقق نجاح لكن أنت فى مصر وفى ظروفنا الاقتصادية دى مش عايز نجاح دا عايز قفز، ودا هيحكم بحوكمة الإجراءات فى كل تكلفة التشغيل".

وتابع أن أهل اسوان تحملوا كل شكل من أشكال التلوث الموجودة فى البيئة واحنا نوعدكم أن المعايير البيئية الموجودة فى المصانع دى تحقق فعلاً حماية حقيقة لكم ولابد أن نحافظ نحن أيضاً على استمرار تلك المعايير فى كافة المشاريع الأخرى للقطاع الخاص.