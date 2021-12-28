عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: أنا لا بخاف ولا بيهمنى حد إلا البلد بس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي، إن كل النظم الحديثة فى العمل والعلم والتكنولوجيا تساعد أن نحسن من موقفنا، يمكن لكل زملائنا الموجودين بشركات قطاع الأعمال يختلفوا معنا فى حوار سوء الإدارة و"يقولوا لا إحنا بندير كويس".

txt

السيسي: إحنا في عالم عنيف مفيهوش مكان غير للي بيشتغل |فيديو

txt

السيسي للقطاع الخاص: الدولة تحتاج لكم.. ساعدونا من أجل التطوير والتنمية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان، “وقتها هرد عليهم بحاجة واحدة، بأمارة إيه.. بأمارة مدارس الإدارة اللى فلوسها بالكوم .. متابعاً:” أنا لا بخاف ولا بيهمنى حد إلا  البلد بس.. لكن مبخافش من حد خالص العمر بتاع  ربنا والمكان دا بتاع ربنا .. وقت ما تقولى يلا هعظم وامشى".

أشار الرئيس السيسي، أن الادارة بتاعتنا أثبتت أن القطاع العام الحكومي مش ذات كفاءة لتحقيق النجاح المطلوب، وبالمناسبة ممكن تحقق نجاح لكن أنت فى مصر وفى ظروفنا الاقتصادية دى مش عايز نجاح دا عايز قفز، ودا هيحكم بحوكمة الإجراءات فى كل تكلفة التشغيل".

وتابع أن أهل اسوان تحملوا كل شكل من أشكال التلوث الموجودة فى البيئة واحنا نوعدكم  أن المعايير البيئية الموجودة فى المصانع دى تحقق فعلاً حماية حقيقة لكم ولابد أن نحافظ نحن أيضاً على استمرار تلك المعايير فى كافة المشاريع الأخرى للقطاع الخاص.

السيسي الرئيس السيسي منطقة كيما 2 أسوان القطاع العام الحكومي

موضوعات متعلقة

السيسي للقطاع الخاص: الدولة تحتاج لكم.. ساعدونا من أجل التطوير والتنمية

الرئيس السيسى: المصانع دى ماكنتش نقطة طيبة على مدار السنوات الماضية

وزير قطاع الأعمال: مصر سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا

لحظة وصول السيسي لافتتاح عدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان

ترشيحاتنا

هيثم الحاج علي يكشف أسعار تذاكر معرض القاهرة الـ 53 ..خاص

الرئيس السيسى: اللى مهموم بالناس ربنا يحميه ويحافظ عليه

عجز المعلمين بلغ 120 ألفا.. انتقادات حادة لوزير التعليم تحت قبة البرلمان

ده في اكتئاب دائم من اللي بنعمله فيه.. الرئيس السيسي يُمازح وزير المالية

تناول معهم الغداء.. تعرف على قرية غرب سهيل التي زارها الرئيس السيسي

"قلاع تنموية".. السيسي يشهد فيلماً تسجيلياً لجهود مصنع كيما للأسمدة بأسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: تعيين الأقارب والواسطة والمجاملة الخطر الأكبر على أي مصنع

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

الحرارة تصل 5.. الأرصاد تحذر من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من الخميس

هتك عرض طفلتين إحداهما ابنته.. هذه العقوبات تواجه سائق البحيرة

خبيرة تاروت عن حظوظ برج الثور في 2022: سيكون لديهم انتعاش مالي.. فيديو

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضعته حول رقبتها.. ثعبان يلدغ مغنية شهيرة أثناء تصوير فيديو كليب|شاهد

عواطف حلمى في حوار لـ صدى البلد: لما بحتاج شغل بعيط لـ ربنا.. خلعت الحجاب بسبب أمينة رزق.. أنا مقدرة من الجمهور وغير موجودة بالنسبة للمخرجين

مصر الدولة الوحيدة التي تحتفظ باسمها منذ الأزل.. تحدى الحضارات ورسخه القرآن|دراسة مثيرة

بسبب مقطع فيديو.. ملياردير يعلن توظيف عامل دليفري مبتور الأطراف شريكا لأعماله

فيديو

قناة السويس في عام | أعلى معدل إيرادات وأكبر عبور للسفن .. فيديو

عواطف حلمى في حوار لـ صدى البلد: لما بحتاج شغل بعيط لـ ربنا.. خلعت الحجاب بسبب أمينة رزق.. أنا مقدرة من الجمهور وغير موجودة بالنسبة للمخرجين

إبداع 7 سنوات تكنولوجيا| الاتصالات تقود مشروعات الرقمنة بـ 30.8 مليار جنيه

وداعا تخفيف الأحمال.. 135 مليار جنيه استثمارات الكهرباء في الصعيد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ