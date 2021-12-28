السيسي: إحنا في عالم عنيف مفيهوش مكان غير للي بيشتغل |فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولين والمواطنين على أمية النجاح والتقدم ، قائلا " إحنا في عالم عنيف مفيهوش مكان غير للي بيشتغل ودماغه في شغله وحاله ومحتاله ".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمشروعات بمصنع " كيما 2" بمحافظة أسوان : " كنت أتمنى أننا جبنا 3 أو 4 مزارعين وده يبقي الزرع والناس هتسمع ده .. ولو أنا معملتش كده يبقا كلنا بنتكلم لغة واحدة والمحافظ يبقا بيجري على اللي بقوله ويقولي نجحت " .

وتابع الرئيس السيسي: "العامل ملوش ذنب .. إحنا المسئولين .. ومفيش إجراء بنعمله إلا وبنقول فيه حافظوا على حقوق العمال في جميع الأحوال، وتكون الدولة فقط هي التي تتحمل التكلفة".

وواصل: "إحنا بنعمل الإصلاح ده ولا يمكن يكون على حساب العمال أبداً".