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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: إحنا في عالم عنيف مفيهوش مكان غير للي بيشتغل |فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولين والمواطنين على أمية النجاح والتقدم ، قائلا " إحنا في عالم عنيف مفيهوش مكان غير للي بيشتغل ودماغه في شغله وحاله ومحتاله ".

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السيسي: العامل ملوش ذنب والدولة فقط من تتحمل التكلفة

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السيسي للقطاع الخاص: الدولة تحتاج لكم.. ساعدونا من أجل التطوير والتنمية

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمشروعات بمصنع " كيما 2" بمحافظة أسوان : " كنت أتمنى أننا جبنا 3 أو 4 مزارعين وده يبقي الزرع والناس هتسمع ده .. ولو أنا معملتش كده يبقا كلنا بنتكلم لغة واحدة والمحافظ يبقا بيجري على اللي بقوله ويقولي نجحت " .

وتابع الرئيس السيسي: "العامل ملوش ذنب .. إحنا المسئولين .. ومفيش إجراء بنعمله إلا وبنقول فيه حافظوا على حقوق العمال في جميع الأحوال، وتكون الدولة فقط هي التي تتحمل التكلفة".

وواصل: "إحنا بنعمل الإصلاح ده ولا يمكن يكون على حساب العمال أبداً".

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الزراعة مصنع كيما 2 أسوان

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