نبحث المسألة.. وزير الزراعة يرد على طلب الرئيس بتحويل نظام دعم المزارعين

قال السيد القصير ، وزير الزراعة ، تعقيبا على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل الدعم للفلاحين من سماد دعم نقدي ، قائلا : " كنا عاملين دراسة بشأن تسعير الأسمدة وتحريرها ونلجأ للدعم النقدي ولكن الظروف الغير عادية التي طرأت في شهر أكتوبر الماضي أدت لرفع سعر الطن من 4 ونصف لـ 14 ألف جنيه "

وأضاف السيد القصير ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات بمصنع " كيما 2 " بأسوان : " خدنا إجراءات على محورين وهما تلبية احتياجات صغار المزارعين والتسعير بشكل اقتصادي مع بحث مسألة الدعم النقدي".

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ويقوم الرئيس كذلك بتفقد محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.