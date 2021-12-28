عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيانة الإنارة العامة ورصف شوارع فوة بـ الإنترلوك في كفر الشيخ.. صور

رصف الشوارع
رصف الشوارع

شهد مركز ومدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، استمرار صيانة كشافات وخطوط الإنارة العامة، وأعمال الإنترلوك بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.  

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لمتابعة تقديم الشباب لأراضي الوادي الجديد.. صور

الشغل مش عيب.. عادل حاصل على ماجستير ويعمل «ترزي» في كفر الشيخ | شاهد

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، أعمال رفع تجمعات ومخلفات الامطار بشوارع المدينة، بالإضافة إلى الدفع بمعدات الوحدة المحلية بفوة لرفع التجمعات أولاً بأول، بالإضافة إلى اعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بالمدينة.

 

وأشرفَ رئيس مركز ومدينة فوة، علي أعمال رصف الانترلوك بالمدينة بمنطقة مدرسة العمري، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء الأعمال حسب الأصول الفنيه وبأسرع وقت ممكن مع مراعاة الميول للشوارع لصفايات الأمطار.

IMG-20211228-WA0055
IMG-20211228-WA0055
IMG-20211228-WA0054
IMG-20211228-WA0054
IMG-20211228-WA0053
IMG-20211228-WA0053
IMG-20211228-WA0052
IMG-20211228-WA0052
الوحده المحلية كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين الإنترلوك التجمعات الاجهزة التنفيذية الخدمات العامة رفع كفاءة

موضوعات متعلقة

رفع كفاءة الإنارة العامة وتسوية وتمهيد مداخل دسوق في كفر الشيخ.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ: شهدنا تطويراً كبيراً في عهد الرئيس السيسي.. صور

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لمتابعة تقديم الشباب لأراضي الوادي الجديد.. صور

الشغل مش عيب.. عادل حاصل على ماجستير ويعمل «ترزي» في كفر الشيخ | شاهد

انقلاب سيارة نقل بمقطورة في مصرف بـ كفر الشيخ| صور

ضبط 7 أسلحة نارية ومواد مخدرة خلال حملة أمنية في كفر الشيخ

حملات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية في الحامول بـ كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل مدير مدرسة وأمين معمل للتحقيق.. صور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: فكرة توفير الأموال فقط مرفوضة.. والأفضل تقديم الخدمات

القصير: قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة تتوافق مع رؤية مصر 2030

خروج باسل الصباح.. أبرز ملامح الحكومة الكويتية الجديدة

نتائج قرعة الكونفدرالية.. مواجهات نارية لـ بيراميدز والمصري

تنمية الصعيد.. الزراعة: 241 مشروعا بتكلفة 17 مليار جنيه |تفاصيل

5 ملايين لاجئ على الأراضي المصرية|يعملون كأبناء البلد الأصليين ويحظون بدعم كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

عاجل .. وزير النقل يعلن موعد ارتفاع أسعار تذاكر القطارات| فيديو

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

السيسي: تعيين الأقارب والواسطة والمجاملة الخطر الأكبر على أي مصنع

بث مباشر .. قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

قول الحقيقة يا كامل.. السيسي يكشف سبب انهيار منظومة السكك الحديدية | شاهد

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

الحرارة تصل 5.. الأرصاد تحذر من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

وضعته حول رقبتها.. ثعبان يلدغ مغنية شهيرة أثناء تصوير فيديو كليب|شاهد

عواطف حلمى في حوار لـ صدى البلد: لما بحتاج شغل بعيط لـ ربنا.. خلعت الحجاب بسبب أمينة رزق.. أنا مقدرة من الجمهور وغير موجودة بالنسبة للمخرجين

فيديو

سميرة محسن تكشف مفاجأة حول اعتزال عبلة كامل l فيديو

مبادرات السيسي في 7 سنوات.. نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع لبناء الإنسان "فيديو"

طرح 9 مزايدات عالمية.. إنجازات الرئيس السيسي على المستوي الاقتصادي

قناة السويس في عام | أعلى معدل إيرادات وأكبر عبور للسفن .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ