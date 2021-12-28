صيانة الإنارة العامة ورصف شوارع فوة بـ الإنترلوك في كفر الشيخ.. صور

شهد مركز ومدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، استمرار صيانة كشافات وخطوط الإنارة العامة، وأعمال الإنترلوك بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، أعمال رفع تجمعات ومخلفات الامطار بشوارع المدينة، بالإضافة إلى الدفع بمعدات الوحدة المحلية بفوة لرفع التجمعات أولاً بأول، بالإضافة إلى اعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بالمدينة.

وأشرفَ رئيس مركز ومدينة فوة، علي أعمال رصف الانترلوك بالمدينة بمنطقة مدرسة العمري، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء الأعمال حسب الأصول الفنيه وبأسرع وقت ممكن مع مراعاة الميول للشوارع لصفايات الأمطار.

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