عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشغل مش عيب.. عادل حاصل على ماجستير ويعمل «ترزي» في كفر الشيخ | شاهد

ترزي في كفر الشيخ
ترزي في كفر الشيخ بدرجة ماجستير

لم يعرف اليأس أو الإحباط طريقاً له، بل يؤكد عادل سعيد علي موسى، أنه نموذج مشرف للشباب المصري، فبالرغم من تخرجه في كلية التربية الرياضية وحصوله على درجة الماجستير من جامعة الإسكندرية، إلا أنه مازال يعمل «مكوجي وترزي» من أجل لقمة العيش.

عادل سعيد علي موسي، شاب ثلاثيني مكافح من أبناء مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مثل عشرات الشباب، وضع نصب عينيه البحث العلمي، فور تخرجه في كلية التربية الرياضية، وحصل على درجة الماجستير عن رسالته التي أعدها تحت عنوان «تقويم وحدات مسابقات الميدان والمضمار في ضوء معايير الجودة والاعتماد بمرحلة التعليم الأساسي» من جامعة الإسكندرية.

رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن إنجازات قوافل المدن والقرى الأكثر احتياجًا| صور

خلال جولة ميدانية.. محافظ كفر الشيخ يعلن تبطين 210 كم من الترع.. شاهد

تحصين 26 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية في بيلا بكفر الشيخ.. صور

برلماني بكفر الشيخ يقدم طلب إحاطة بشأن معاناة زراعة القوقعة بالتأمين الصحي

وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل مدير مدرسة وأمين معمل للتحقيق.. صور

تعليم كفر الشيخ تطلق مسابقة «في مدرستنا موهوب» لاكتشاف المبدعين.. صور

لم ينتظر الشاب المكافح عادل سعيد، الوظيفة الميري، مثل آلاف الشباب الذين يجلسون على المقاهي، بل اجتهد وكافح من أجل لقمة العيش، ومساعدة والدته المريضة، ويسير على درب والده، الذي توفي منذ عامين، وتعلم منه مهنة الحياكة، وأصبح يعمل «ترزي ومكوجي» في محل والده الذي يقع في شارع الفار، أحد الشوارع الشهيرة بمدينة دسوق.


يقول الشاب عادل سعيد، لـ «صدى البلد»، تخرجت في كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية عام 2012م، بتقدير جيد جداً، وكنت متفوقاً في دراستي، وأصررت على استكمال الدراسات العليا في مجال التربية الرياضية، وحصلت على درجة الماجستير عام 2015م، ومازالت منذ هذا التوقيت أنتظر الحصول على وظيفة حكومية مناسبة، لكن لا شيء تحقق حتى الآن ومازالت أنتظر الحصول على فرصة عمل مناسبة في القطاع الحكومي.

 

وتابع، ولم يكن أمامي طريق سوى أن أعمل بمهنة والدي رحمه الله كي أستطيع الإنفاق على والدتي المسنة والمريضة والتي تحتاج إلى رعاية وعناية خاصة بها، لافتاً إلى أنه يعمل ويكافح ويستقيظ مبكراً من الساعة 9 صباحاً وحتى منتصف الليل لمدة 16 عاماً من أجل لقمة العيش ومساعدة أسرته.


وناشد الشاب عادل سعيد، الحاصل على درجة الماجستير في كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتدخل لحل مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه بالاستفادة منهم وتعيينهم في الوظائف الحكومية المناسبة أسوة بالدفعات السابقة من حملة الماجستير والدكتوراه.

IMG-20211226-WA0187
IMG-20211226-WA0187

IMG-20211226-WA0189
IMG-20211226-WA0189

IMG-20211226-WA0186
IMG-20211226-WA0186

IMG-20211226-WA0193
IMG-20211226-WA0193

IMG-20211226-WA0192
IMG-20211226-WA0192

IMG-20211226-WA0191
IMG-20211226-WA0191
التعليم كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ جامعة الإسكندرية الماجستير كلية التربية درجة الماجستير التربية الرياضية مدينة دسوق

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل مدير مدرسة وأمين معمل للتحقيق.. صور

تعليم كفر الشيخ تطلق مسابقة «في مدرستنا موهوب» لاكتشاف المبدعين.. صور

حملة مكبرة لأعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة في بيلا بكفر الشيخ.. صور

عميد آداب كفر الشيخ يتفقد سير امتحانات التخلفات.. صور

حملات لرفع الإشغالات وغلق مراكز دروس خصوصية في كفر الشيخ.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن إنجازات قوافل المدن والقرى الأكثر احتياجًا| صور

خلال جولة ميدانية.. محافظ كفر الشيخ يعلن تبطين 210 كم من الترع.. شاهد

تحصين 26 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

التعليم تدرب مديري المدارس على تفعيل دور المدرسة فى تنمية القيم واحترام الآخر

تبدأ من 6 آلاف ريال.. أرخص بيك أب بالسوق العماني موديل 2021 |صور

بث مباشر.. الرئيس السيسي يتفقد مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما في أسوان

أغانٍ تراثية وعروض نوبية.. تفاصيل زيارة السيسي لـ غرب سهيل|وهذا ما قدمته «حياة كريمة» في أسوان

طاجيكستان تسمح للإماراتيين بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة

جامعة عين شمس تبحث آليات تنفيذ قانون الإعاقة الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

الحرارة تصل 5.. الأرصاد تحذر من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من الخميس

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواطف حلمى في حوار لـ صدى البلد: لما بحتاج شغل بعيط لـ ربنا.. خلعت الحجاب بسبب أمينة رزق.. أنا مقدرة من الجمهور وغير موجودة بالنسبة للمخرجين

مصر الدولة الوحيدة التي تحتفظ باسمها منذ الأزل.. تحدى الحضارات ورسخه القرآن|دراسة مثيرة

بسبب مقطع فيديو.. ملياردير يعلن توظيف عامل دليفري مبتور الأطراف شريكا لأعماله

وسط حفاوة الترحيب.. قرية غرب سهيل النوبية تستقبل الرئيس السيسي.. ويتفقد أروقة القرية لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات ضمن حياة كريمة.. صور

فيديو

قناة السويس في عام | أعلى معدل إيرادات وأكبر عبور للسفن .. فيديو

عواطف حلمى في حوار لـ صدى البلد: لما بحتاج شغل بعيط لـ ربنا.. خلعت الحجاب بسبب أمينة رزق.. أنا مقدرة من الجمهور وغير موجودة بالنسبة للمخرجين

إبداع 7 سنوات تكنولوجيا| الاتصالات تقود مشروعات الرقمنة بـ 30.8 مليار جنيه

وداعا تخفيف الأحمال.. 135 مليار جنيه استثمارات الكهرباء في الصعيد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ