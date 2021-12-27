وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل مدير مدرسة وأمين معمل للتحقيق.. صور

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من المدارس، منها مدرسة الشهيد حسام ممدوح الصاوي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الرياض التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية.

وقرَّر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إحالة مدير المدرسة وأمين معمل العلوم للشئون القانونية، موجهاً بالاهتمام بنظافة المدرسة، وتفعيل حجرات الأنشطة والتطوير والحاسب الآلي.



وناقش وكيل الوزارة، عدداً من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية خلال متابعته للعملية التعليمية فيما درسوه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية.

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