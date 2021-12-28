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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشارك باجتماع مجلس الجامعة.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بمجلس جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الشهرية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، والاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

 

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وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارته التاريخية للجامعة ، معرباً عن سعادته البالغة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجامعة كفرالشيخ وحواره الأبوي مع الطلاب الذي دب في نفوسهم الثقة بالنفس، وأملاً في مستقبل مشرق، ودفعة قوية للمبدعين والمبتكربن، وترسيخاً لاتجاه الدولة في الاعتماد على الشباب ممزوجة بذوي الخبرات، مشيداً لجامعة كفر الشيخ وبالتعاون المستمر بين المحافظة والجامعة لصالح أهالي المحافظة.

 

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن زيارة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لجامعة كفر الشيخ، زيارة إيجابية، وكان لها دور متميز في دفع عجلة إنشاء المشروعات سواء داخل جامعة كفر الشيخ، أو المشروعات الجاري إنشاؤها في المحافظة، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد اهتماما كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد شهدت خلال الـ 8 سنوات مشروعات قومية عملاقة، ومشروعات جاري العمل بها في كافة القطاعات سواء الصحة أو الإسكان أو التعليم، وتطوير عواصم المدن، والبرنامج الرئاسي حياة كريم بـ 18 قرية و187 تابعاً بمركز ومطوبس، لتطوير الريف المصري وغيرهم من المشروعات الخدمية.
 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة سواء مركز الأورام أو التجمعات السكنية أو المشروعات التي تشهدها قرى مطوبس ضمن البرنامج الرئاسي" حياة كريمة والتي وصلت ل 639 مشروعاً في كافة القطاعات الخدمية، مشيداً بالتعاون بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظة، لصالح المواطنين.

 

كما أشاد محافظ كفر الشيخ بتنظيم الجامعة وكلية التربية النوعية لمؤتمرها بالغردقة، وبمشاركة جامعة كفر الشيخ بقافلة طبية بمحافظة مطروح برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

كما قدم الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، الشكر للواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، على حسن التنظيم لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً النواب وعمداء الكليات بالاستعداد الكامل لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، مع مراعاة تطعيم الطلاب قبل بدء الامتحانات. وتطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الامتحانات تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذي قرر حصول الطالب على التطعيم ضد كورونا شرط أساسي لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

 

كما شدد رئيس الجامعة على المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشيرا إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين ضمن المبادرة والتي تتضمن تنفيذ توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

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