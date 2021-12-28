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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة الإنارة العامة وتسوية وتمهيد مداخل دسوق في كفر الشيخ.. صور

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة

شهد مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، استمرار العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق و‏‏‏‏ رفع مخلفات التجميل والأتربة بشارع الشركات، ورفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة والقرى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.
 

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تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق و‏‏‏‏ رفع مخلفات التجميل والأتربة بشارع الشركات، بالإضافة إلى حملات النظافة الشاملة، ومتابعة خطوط سير المعدات، والأتربة، ورفع المتولد اليومي من القمامة، والمخلفات والأراضي الفضاء، ورفع تراكمات القمامة بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، ومخلفات التجميل بشارع الشركات.
 

وأشرفَ رئيس مركز ومدينة دسوق، علي استمرار العمل على رفع كفاءة الإنارة العامة بقرية كفر العرب وتوابعها، وصيانة كشافات الإنارة بالقرية وتوابعها.
 

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل بمسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل بقرى (محلة دياى كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب)، بالإضافة إلى استمرار العمل بحملة على جميع الطرق  بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق،   لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع  وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية  إلى المصالح  الحكومية  تنسيقا مع جهاز النظافة والتجميل، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية  الشوارع الداخلية ورفع مخلفات الأمطار، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، ورفع باقي مخلفات الأمطار بالشوارع  بقرى دسوق، والعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي، وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

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