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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقلاب سيارة نقل بمقطورة في مصرف بـ كفر الشيخ| صور

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

شهد طريق عزبة عمرو بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، انقلاب سيارة نقل بمقطورة في المجرى المائي المتاخم للطريق، ولم ينجم عن الحادث أية خسائر في الأرواح.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات ديوان عام المحافظة إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل مزودة بمقطورة في المجرى المائي «مصرف» المتاخم لطريق «عزبة عمرو/ أبو غنيمة»، دون وقوع أي إصابات.

 

على الفور، انتقل إلى موقع الحادث، المحاسب ياسر خداش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، والذي قام باستدعاء معدات الوحدة المحلية واللوادر لرفع واستخراج السيارة والمقطورة من المجرى المائي، وجارٍ اتخاذ اللازم حيال تلك الواقعة.

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