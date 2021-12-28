انقلاب سيارة نقل بمقطورة في مصرف بـ كفر الشيخ| صور

شهد طريق عزبة عمرو بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، انقلاب سيارة نقل بمقطورة في المجرى المائي المتاخم للطريق، ولم ينجم عن الحادث أية خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات ديوان عام المحافظة إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل مزودة بمقطورة في المجرى المائي «مصرف» المتاخم لطريق «عزبة عمرو/ أبو غنيمة»، دون وقوع أي إصابات.

على الفور، انتقل إلى موقع الحادث، المحاسب ياسر خداش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، والذي قام باستدعاء معدات الوحدة المحلية واللوادر لرفع واستخراج السيارة والمقطورة من المجرى المائي، وجارٍ اتخاذ اللازم حيال تلك الواقعة.

FB_IMG_1640670957769

FB_IMG_1640670943305

FB_IMG_1640670940766

FB_IMG_1640670937729

FB_IMG_1640670935077