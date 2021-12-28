شاهد.. آخر المستجدات بمشروع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

محافظة دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقيدية ، بمرافقة المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، بزيارة المجزر الآلى والمحجر البيطرى، للوقوف على نسب التنفيذ و مستجدات الموقف به.

وناقشت محافظ دمياط، و رئيس جهاز تعمير سيناء، آليات لاستكمال الأعمال الإنشائية بمكونات المشروع الذى يتم تنفيذه على مساحة ١٢ فدان بمنطقة شطا، و يتضمن محجر ومجزرين حكومى وآخر استثمارى ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية "كوكر" ومعالجة، وكذا مبنى للادارة والأعلاف ورصيف التنزيل و التصنيف.

كما بحثا آليات تخطيط المنطقة المحيطة بالمجزر و انشاء ساحات لانتظار السيارات بها، وأيضاً ربطه بالطريق الدولى، هذا إلى جانب بحث موقف توصيل كافة المرافق و كابلات الألياف الضوئية قبل البدء في أعمال الرصف و إنارة المشروع بالكامل .

وأكدت "الدكتورة منال عوض"، على ضرورة تلافى جميع الملاحظات خلال أسبوع، والإسراع فى المعدلات التنفيذية لمحاور المشروع مع تطبيق المعايير والمواصفات الخاصة بإنشاء المجازر ومراعاة كافة الاشتراطات البيئية ، نظرًا لكونه مشروع قومى ضخم يُعد الأكبر على مستوى الدلتا.

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