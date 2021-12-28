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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

شاهد.. آخر المستجدات بمشروع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

صدى البلد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقيدية ،  بمرافقة المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، بزيارة المجزر الآلى والمحجر البيطرى، للوقوف على نسب التنفيذ و مستجدات الموقف به.

 

وناقشت محافظ دمياط، و رئيس جهاز تعمير سيناء، آليات لاستكمال الأعمال الإنشائية بمكونات المشروع الذى يتم تنفيذه على مساحة ١٢ فدان بمنطقة شطا، و يتضمن محجر ومجزرين حكومى وآخر استثمارى ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية "كوكر" ومعالجة، وكذا مبنى للادارة والأعلاف ورصيف التنزيل و التصنيف.

 

كما بحثا آليات تخطيط المنطقة المحيطة بالمجزر و انشاء ساحات لانتظار السيارات بها، وأيضاً ربطه بالطريق الدولى، هذا إلى جانب بحث موقف توصيل كافة المرافق و كابلات الألياف الضوئية قبل البدء في أعمال الرصف و إنارة المشروع بالكامل .

 

وأكدت "الدكتورة منال عوض"، على ضرورة تلافى جميع الملاحظات خلال أسبوع، والإسراع فى المعدلات التنفيذية لمحاور المشروع مع تطبيق المعايير والمواصفات الخاصة بإنشاء المجازر ومراعاة كافة الاشتراطات البيئية ، نظرًا لكونه مشروع قومى ضخم يُعد الأكبر على مستوى الدلتا.

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دمياط منال عوض الطريق الدولى مخلفات مشروع المجزر الألى

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