بدأت بـ حلا شيحة ومعز مسعود.. نجوم احتفلوا بزواجهم خلال عام 2021..فيديو

شهد عام 2021 العديد من حالات الزواج لمشاهير الفن ، حيث أعلن أكثر من نجم ونجمة زواجهم خلال هذا العام وسنستعرض لكم أبرز حالات الزواج التي تمت هذا العام.

محمد فراج وبسنت شوقي:

احتفل كل من الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، في 11 يونيو الماضي، بعقد قرانهما في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتداول رواد السوشيال ميديا الصور الأولى لمحمد فراج برفقة بسنت شوقي بفستان الزفاف.

نيللي كريم وهشام عاشور:

احتفلت الفنانة نيللي كريم في 11 أغسطس الماضي، بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، بالجونة وسط حضور الأهل والأصدقاء.

كانت الفنانة نيللي كريم قامت بتأجيل زفافها وعقد قرانها على لاعب الإسكواش هشام عاشور، إلى ما بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز، التي شيعت جنازتها قبل الفرح بأيام..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو