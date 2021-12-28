السفارة السعودية بالكويت تكشف آلية تأشيرات الدخول للمملكة ابتداء من 1 يناير

أعلنت السفارة السعودية في الكويت أنه ابتداء من 1 يناير 2022، سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول إلى المملكة -عدا تأشيرات العمرة- عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير).

ودعت السفارة السعودية المقيمين في الكويت إلى زيارة موقع الشركة للتقديم على جميع تأشيرات الدخول إلى المملكة.

وأضافت السفارة “فيما يتعلق بتأشيرة العمرة، فستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة من السفارة”.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية، أكدت أمس، ضرورة حجز موعد إلكتروني من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وذلك عند تسلّم جواز السفر السعودي بعد الإصدار أو التجديد بعد 3 أيام عمل من تاريخ تنفيذ الطلب.

ودعت الجوازات السعودية، المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة، التي تتيح خدمة إصدار وتجديد جواز السفر وتسليمه عبر العنوان الوطني من البريد السعودي (سُبل).

كما أكدت أهمية المحافظة على جوازات السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.