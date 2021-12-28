عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة السعودية بالكويت تكشف آلية تأشيرات الدخول للمملكة ابتداء من 1 يناير

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السفارة السعودية في الكويت أنه ابتداء من 1 يناير 2022، سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول إلى المملكة -عدا تأشيرات العمرة- عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير).

ودعت السفارة السعودية المقيمين في الكويت إلى زيارة موقع الشركة للتقديم على جميع تأشيرات الدخول إلى المملكة.

وأضافت السفارة “فيما يتعلق بتأشيرة العمرة، فستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة من السفارة”.

تنبيه عاجل من الجوازات السعودية للاستفادة من خدماتها

السعودية.. إعدام داعشيا استهدف تجمعات في الرياض بحزام ناسف

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية، أكدت أمس، ضرورة حجز موعد إلكتروني من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وذلك عند تسلّم جواز السفر السعودي بعد الإصدار أو التجديد بعد 3 أيام عمل من تاريخ تنفيذ الطلب.

ودعت الجوازات السعودية، المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة، التي تتيح خدمة إصدار وتجديد جواز السفر وتسليمه عبر العنوان الوطني من البريد السعودي (سُبل).

كما أكدت أهمية المحافظة على جوازات السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

 

السفارة السعودية الكويت تأشيرات المملكة

ترشيحاتنا

أثناء رحلة عمرة.. مطار القاهرة يستقبل جثامين 4 مصريين توفوا في حادث بالسعودية

عفريت.. شاهد لحظة اختفاء قطة بطريقة مرعبة أثناء جلوسها في المطبخ|فيديو

الرئيس السيسي يطمئن على سيدة أسوانية بمعرض الحرف التراثية: مش عايزة حاجة.. فيديو

5 أفكار من الأزهر الشريف لتعزيز استخدام اللغة العربية وحمايتها.. تعرف عليها

سيدات أسوان يطلبن من الرئيس التقاط صور تذكارية والسيسي يرد .. فيديو

إصابة قوية في الوجه لـ فنان سعودي شهير.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يحسم جدل حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

في موعد أقصاه يناير 2022.. 9 فئات ملزمة بسداد ضريبة المرتبات

بتهمة استغلال ضحاياه جنسيا.. الحبس عاما لدجال فيصل

مجموعة نارية لـ الأهلي ومتوسطة لـ الزمالك.. نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأطباء.. استخراج إسورة من أمعاء طفل سعودي| صور

شاهد.. عريس بفستان الزفاف وأصدقاؤه يزفونه بملابس نسائية والسبب صادم|صور

غريب.. سقوط كتلة جليد ضخمة من السماء فوق طائرة أثناء تحليقها بالركاب

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا

فيديو

تجربة مصرية مبهرة.. الرئيس السيسي يحقق أمن مصر المائي.. فيديو

سر تفكير تامر حسني في الاعتزال.. ورد ساخر من خالد سرحان على تصريحات منة عرفة.. فيديو

خلال 7 سنوات.. تعرف على إنجازات الرئيس السيسي في مجال الصناعة "فيديو"

بدأت بـ حلا شيحة ومعز مسعود.. نجوم احتفلوا بزواجهم خلال عام 2021..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ