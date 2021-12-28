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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات حاشدة في ألمانيا بسبب التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تظاهر الآلاف في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ضد تدابير فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وأيضا للاعتراض على الخطط الرامية إلى فرض التطعيم بشكل إجباري.

وبحسب إذاعة "دويتش فيله" الألمانية، أوضحت بيانات الشرطة، أن 9 آلاف شخص تظاهروا في 16 منطقة في ولاية براندنبورغ، فيما خرج إلى الشوارع نحو 3 آلاف آخرين في مدينة كوتبوس.

وعلى الرغم من برودة الطقس والطرق الزلقة، تظاهر آلاف آخرون في مدن متفرقة من البلاد، وحاولت قوات الشرطة إيقاف موكب للمتظاهرين في مدينة باوتسن، لكنهم تعرضوا للرشق "على نحو كبير" بألعاب نارية وزجاجات، بحسب تغريدة للشرطة على موقع "تويتر".

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واحتشد الآلاف في مدينة شفيرين، عاصمة ولاية مكلنبورغ فوربومرن، ومدينة ماغدبورغ، عاصمة ولاية سكسونيا، ومدينة هاله ومدينة غيرا بولاية تورينغن ومدن أخرى بالولاية، ومدينة فرايبرغ بولاية سكسونيا، وفي ولاية هيسن ومدينتي زاربروكن وفولدا، كما كانت هناك مسيرات احتجاجية في مدن أخرى، وفقا للشرطة.

وقبل أيام، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية عن نيتها إلغاء قرابة 33 ألف رحلة طيران، بسبب متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

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