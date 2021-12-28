اقتصاد لبنان| معطيات جديدة عن سحب الدولار من المصارف

عمدت المصارف مؤخراً إلى ضبط عملية سحب الدولار وفق تعميم مصرف لبنان، وذلك في سبيل الحفاظ على الملاءة الدولاريّة لديها.

وتسمحُ المصارف حالياً بسحب الدولار عبر الصرافات الآلية بين 8 صباحاً و 3 ظهراً، وذلك تبعاً لدوام كل مصرف. أما أيام السحب فهي تكون خلال الأسبوع ولا يُسمح بسحب الأموال خلال العُطَل.

وتبين مؤخراً أن فئة كبيرة من موظفي القطاع الخاص لا يمكنهم سحب رواتبهم وفق التعميم إلا مع بداية الشهر الجديد، في حين أن بعض المصارف عمدت إلى تقديم تسهيلات لبعض الموظفين الذين سحبوا أموالهم بالليرة اللبنانية بعد صدور التعميم وذلك من أجل الاستفادة منه.