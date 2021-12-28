والله هعملها..الرئيس السيسي: سنوفر 100 ألف شقة مفروشة للإيجار بفرشهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تدخلت في مجال الإسكان من أجل وقف البناء القبيح .

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أثناء افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة، :" نعمل على توفير شقق مفروشة للإيجار".

وتابع الرئيس السيسي:" قلت هعمل 100 الف شقة ايجار بفرشهم.. والله هعملها"، مضيفا:" يعني يا عريس وعروسة خش عيش في الشقة وادفع ايجار".



وافتتح الرئيس السيسي مدينة أسوان الجديدة كما تفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات



وقام الرئيس السيسي أيضا بتفقد معرض الحرف التراثية في أسوان وأشاد بجودة المعروضات.