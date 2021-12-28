مصطفى حجاج برفقة اسعاد يونس من كواليس حلقته مع صاحبة السعادة

شارك المطرب مصطفى حجاج صورة جديدة تجمعه بالفنانة اسعاد يونس من كواليس حلقته اليوم ببرنامجها “صاحبة السعادة” وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوق مصطفى حجاج جمهوره، وكتب: “إنتظروني النهاردة في برنامج #صاحبة_السعادة الساعة 11مساءً علي dmc حلقة جميلة مع الأساتذة وصناع الفن هغنيلكم الأغاني اللي بتحبوها وهستني رأيكم بعد الحلقة ❤🔥”.



وطرح الفنان مصطفى حجاج عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية جديدة بعنوان "شكشكه" من ألبومه الأخير "يا باى".

"شكشكة" من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي چيزو وميكس وماستر هاني محروس.

كما طرح المطرب مصطفى حجاج، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "ياباى"، وذلك عبر على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

أغنية ياباي من كلمات وألحان محمد النادى، وتوزيع جلال الحمداوى، وميكس وماستر هانى محروس، ومدير التصوير مازن فتحي.