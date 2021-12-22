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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. مصطفى حجاج ضيف "أجمد 7" على "نجوم إف إم"

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

تستضيف المذيعة جيهان عبد الله، غداً الخميس، الفنان مصطفي حجاج، في برنامجها الإذاعي "أجمد 7 الساعة 7"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، ليتحدث عن آخر أعماله وهي أغنية "ياباي"والتي تم طرحها مؤخراً وحققت نجاحاً كبيراً عبر يوتيوب.

ويتحدث "حجاج" عن مشواره الفني مع المنتج هاني محروس، وكيف يتم تحضيره للأغاني التي يقذمها للجمهور، فضلاً عن رأيه في المهرجانات الشعبية وهل من الممكن ان يقدم تلك النوعية يوماً ما؟ ويكشف "حجاج" عن حقيقة اتجاه للتمثيل خلال الفترة المقبلة.

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مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة "ياباي" على يوتيوب

يذكر ان برنامج "اجمد 7 الساعة 7"، يذاع من الأحد للخميس، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، وتقدمه المذيعة جيهان عبدالله، والبرنامج خاص بالمزيكا وترتيب الاغنيات بشكل يومي بناء علي تصويت مستمعي الإذاعة.

المهرجانات الشعبية نجوم إف إم مصطفي حجاج مهرجان اذاعة نجوم أف إم هاني محروس

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