مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة "ياباي" على يوتيوب

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طرح المطرب مصطفى حجاج، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "ياباى"، وذلك عبر على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

أغنية ياباي من كلمات وألحان محمد النادى، وتوزيع جلال الحمداوى، وميكس وماستر هانى محروس، ومدير التصوير مازن فتحى.

مصطفى حجاج يكشف تفاصيل بدايته في عالم الغناء

كشف المطرب مصطفى حجاج، عن تفاصيل بدايته في عالم الغناء، وشعوره في أول مرة غنى فيها.

وقال “حجاج”، في حواره مع الفنان أمير كرارة، مقدم برنامج “سهرانين”، المذاع عبر شاشة “أون”، إنه "الكسوف في حاجة انت بتحبها أساسي عشان خايف تغلط، ويبقي شكلك وحش".

وأضاف المطرب "وأنا صغير كان جوايا رعب ورعشة من جوايا، وخوف حقيقي لأن الغناء مهم أوي عندي، ومش عايز اغلط"، معلقا "لحد دلوقتى بخاف طبعًا".

كشف المطرب مصطفى حجاج، تفاصيل بدايته الفنية والغناء في الأفراح، مؤكدا أن أول فرح غنى فيه شهد مواقف وطرائف.

وقال مصطفى حجاج “بمجرد ما خرجت على المسرح، وقعت داخل سلم زجاج وراسي بس اللي كانت باينه للجمهور وغنيت عادي”.

وأحيا المطرب مصطفى حجاج، مؤخرا، حفلين ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلال الحفلين اللذين قدمهما في المحروسة ببوليفارد، عددًا من أشهر أغنياته.

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا كليب بعنوان "والله ما ينفع" عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضى.