الرئيس السيسي: البلد متعلقة في رقابنا والفقير مالوش إلا أفكار يجيب منها فلوس

استعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقاشا قديما بينه وبين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للإسكان، قائلا «عندما كان الدكتور مصطفى مدبولي وزيرا للإسكان عرض عليا أفكار قولت له معاك كام، وعمرو الجارحي وزير المالية السابق والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، زعلوا مني وقتها وقولت له لا المسار ده مايمشيش تاني واسمع الكلام اللي بقولك عليه بسبب الميزانية».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة وتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات: “الفقير مالوش إلا الأفكار وعمل فكرة يجيب بيها فلوس”.

ووجه الرئيس السيسي رسالة للمسئولين: «البلد دي متعلقة في رقابنا، إذا كانت رقبتك غير مستعدة تشدها وتمشي اخلي رقابتك وسبها للي يقدر ويأخذ البلد ويجري بيها».

وتابع الرئيس السيسي: «لما بقولكم يا وزير الزراعة والمحافظين أنفقوا على 300 ألف فدان لحد ما تبنيهم أنفقوا، آليات العمل لا تتناسب لأنها ليست قوية ولا تتيح».

بدلا من 750 مليونا.. السيسي: 400 مليار جنيه ملاءة مالية للإسكان



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تدخلت في مجال الإسكان من أجل وقف البناء القبيح.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أثناء افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة، :" كانت الملاءة المالية للإسكان 750 مليون جنيه، وبعد 6 سنوات أصبحت 400 مليار جنيه واستثمارات بـ 150 مليار جنيه".

وتابع الرئيس السيسي:" كلمني لما يبقى معاك تريليون و2 تريليون جنيه ، وده يتحقق بالأفكار والإقدام والعمل والإصرار".

وقام الرئيس السيسي بافتتاح مدينة أسوان الجديدة وتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات

وقام الرئيس السيسي بتفقد معرض الحرف التراثية في أسوان وأشاد بجودة المعروضات.