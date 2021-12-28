بحضور سفير السعودية.. افتتاح معرض "ابتهالات في ظل الكورونا" في البلقاء الأردنية

تحت عنوان “ابتهالات في ظل الكورونا” جسدت الدكتورة روان العليان تجربتها من خلال الفن التشكيلي مع الوباء الذي تعايشت معه لمدة خمسة أشهر عندما حجزت في جزيرة موريشيوس بعدما أغلق العالم أبوابه بسبب هذا الوباء.

وأقيم المعرض في جاليري جمعية البلقاء للفنون التشكيلية للفنانه التشكيليه روان العليان وذلك في مركز الثقافي الملكي في عمان.

وكان قد افتتح المعرض سفير المملكه العربيه السعوديه لدى المملكه الأردنيه الهاشمية الأستاذ نايف بن بندر السديري، وبحضور النائب رائد السميرات والنائب عبير الجبور ومندوب وزيرة الثقافه هيفاء النجار، ورئيس جمعية البلقاء للفنون التشكيلية نذير العوامله.

وجاء الافتتاح بحضور أطباء من المملكه العربيه السعوديه والمملكة الأردنيه الهاشمية والفنانيين التشكليين والناشطين في العمل الثقافي، وتميز المعرض بأنه حمل رسالة انسانيه حقيقيه تحت عنوان “ابتهالات في ظل الكورونا” هذا الوباء اللعين الذي تعايشت فيه الفنانه التشكيلية الدكتوره روان العليان.

وجاء وصف المعرض: “بدأ الصراع بين الوباء والريشة فانتصرت الريشه واللوحة وحكت الفنانه قصه عن الوباء بعشرين لوحه جسدت واقع الفنان التشكيلي عندما يقدم رسالته الخالدة عن هذا الوباء الذي ضرب البشريه جمعا في كل العالم”.

وحملت كل لوحة بالمعرض رسالة عن الوياء، بدءا من الجزيرة والكادر الطبي وتأثيرات الفيروس في الأردن الذي خيم عليها هذا الوباء، بالتزامن مع إقامة جمعية البلقاء ملتقى البلقاء العربي السادس للفنون التشكيليه الالكتروني بمشاركة ثلاث مئة وخمسون فنانا عربيا.

269803261_1582359735489956_16680746343320628_n

270109526_1582359728823290_5531470401247151091_n

270236131_1582359755489954_8771295092867499024_n

269822208_1582359752156621_2053680662463943090_n

269913627_1582359725489957_1670465658294975548_n

270047088_4735776266514742_5368723073169000318_n

270047900_4735776013181434_6494482808318584711_n