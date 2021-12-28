عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور سفير السعودية.. افتتاح معرض "ابتهالات في ظل الكورونا" في البلقاء الأردنية

معرض ابتهالات في
معرض ابتهالات في ظل الكورونا

تحت عنوان “ابتهالات في ظل الكورونا” جسدت الدكتورة روان العليان تجربتها من خلال الفن التشكيلي مع الوباء الذي تعايشت معه لمدة خمسة أشهر عندما حجزت في جزيرة موريشيوس  بعدما أغلق العالم أبوابه بسبب هذا الوباء.

txt

ثقافة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

txt

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تنهي استعداداتها لإقامة معرض رأس السنة

 

وأقيم المعرض في جاليري جمعية البلقاء للفنون التشكيلية للفنانه التشكيليه روان العليان وذلك في مركز الثقافي الملكي في عمان.

وكان قد افتتح المعرض سفير المملكه العربيه السعوديه لدى المملكه الأردنيه الهاشمية الأستاذ نايف بن بندر السديري، وبحضور النائب رائد السميرات والنائب عبير الجبور ومندوب وزيرة الثقافه هيفاء النجار، ورئيس جمعية البلقاء للفنون التشكيلية نذير العوامله.

وجاء الافتتاح بحضور أطباء من المملكه العربيه السعوديه والمملكة الأردنيه الهاشمية والفنانيين التشكليين والناشطين في العمل الثقافي، وتميز المعرض بأنه حمل رسالة انسانيه حقيقيه تحت عنوان “ابتهالات في ظل الكورونا” هذا الوباء اللعين الذي تعايشت فيه الفنانه التشكيلية الدكتوره روان العليان.

وجاء وصف المعرض: “بدأ الصراع بين الوباء والريشة فانتصرت الريشه واللوحة وحكت الفنانه قصه عن الوباء بعشرين لوحه جسدت واقع الفنان التشكيلي عندما يقدم رسالته الخالدة عن هذا الوباء الذي ضرب البشريه جمعا في كل العالم”.

وحملت كل لوحة بالمعرض رسالة عن الوياء، بدءا من الجزيرة والكادر الطبي وتأثيرات الفيروس في الأردن الذي خيم عليها هذا الوباء، بالتزامن مع إقامة جمعية البلقاء ملتقى البلقاء العربي السادس للفنون التشكيليه الالكتروني بمشاركة ثلاث مئة وخمسون فنانا عربيا.

269803261_1582359735489956_16680746343320628_n
269803261_1582359735489956_16680746343320628_n
270109526_1582359728823290_5531470401247151091_n
270109526_1582359728823290_5531470401247151091_n
270236131_1582359755489954_8771295092867499024_n
270236131_1582359755489954_8771295092867499024_n
269822208_1582359752156621_2053680662463943090_n
269822208_1582359752156621_2053680662463943090_n
269913627_1582359725489957_1670465658294975548_n
269913627_1582359725489957_1670465658294975548_n
270047088_4735776266514742_5368723073169000318_n
270047088_4735776266514742_5368723073169000318_n
270047900_4735776013181434_6494482808318584711_n
270047900_4735776013181434_6494482808318584711_n
270069177_4735094613249574_7128752488012950385_n
270069177_4735094613249574_7128752488012950385_n
الأردن السعودية المملكة العربية السعودية وزيرة الثقافة المعرض الفنانة التشكيلية الثقافة مملكة الاردن الفن التشكيلي المملكة المملكة الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

ترشيحاتنا

يشعر به المستهلك قريبا.. اتفاقيات كبرى بين مصر ولبنان فى القطاع الزراعي| تفاصيل

صفحات من العدالة قبل رحيل 2021.. أحكام نهائية سطرت التاريخ بأحرف ذهبية.. أنهت قضية تعذيب الأطفال اليتامى.. وأرست مبدأ فصل المتحرشين بالأطفال.. وحلت مشكلة التراشق الإعلامي

ما هي ضوابط إتفاقيات التوريدات التجارية؟.. القانون يجيب

انتقادات ومطالبات بالإعادة.. هل أفسد موسيماني قرعة دوري أبطال إفريقيا ؟

الأحمر الأكثر تسجيلاً .. تعرف على قائمة هدافي منتخب اليد أمام قطر

اتحاد عمال مصر: بعض أصحاب الأعمال يتهربون من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح معلومات حول إدعاء ضبط مصنع جبنة يعدها بمواد الطلاء

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة 135 مليار جنيه.. مصر تشهد أكبر عملية تطوير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي في حوار مع صدى البلد : افتتاحية طريق الكباش كانت تحديا بعد نجاح موكب المومياوات..توقفت 5 سنوات عن العمل في السينما.. والأعمال التاريخية تحتاج لميزانيات عالية

بإنفاق 100 مليار جنيه .. صحة 100 مليون مصري في عيون الرئيس

مستقبل الجمهورية الجديدة.. 140 مليار جنيه يغيرون وجه التعليم قبل الجامعي في 7 سنوات

فيديو

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

الشقيقة الكبرى.. هذه أدوار مصر لدعم القضايا العربية ..فيديو

بتكلفة 700 مليار جنيه.. حياة كريمة داخل كل بيت في مصر.. فيديو

تجربة مصرية مبهرة.. الرئيس السيسي يحقق أمن مصر المائي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ