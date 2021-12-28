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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

صدى البلد

أقام فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبري برئاسة الفنان جلال عثمان، احتفالية اللغة العربية بقصر الأميرة خديجة بحلوان التابع لمكتبة الإسكندرية، بحضور طالبات المدرسة الصناعية بنات ومدرسة سانت ماري الثانوية ومدرسة صفية زغلول ومدرسة حلوان الثانوية بنات.

 

 وتضمنت الاحتفالية ندوة بعنوان "الحرف العربي بين الماضي والحاضر" أدارتها د. نورا عبد العظيم، وحاضرها الكاتب عبده الزراع، والذي أشار إلى التحول الرقمي وأهميته باعتباره ضرورة لا غنى عنها في حياتنا، موضحا أن الجيل الجديد أصبح أكثر قدرة وتمكن من استخدام الميديا الحديثة من وسائل التواصل الإجتماعي فهم يتواصلون عبرا هذه الوسائل بلغة هجينة بين العربية والإنجليزية تسمى فرانك أراب، وهذه اللغة أثرت على الأطفال بشكل كبير في ضياع لغتهم العربية، لذا يجب أن نحافظ على لغتنا العربية التي هي مكون رئيس من مكونات الهوية المصرية، بالقراءة المستدامة في عيون الشعر العربي، وفي القرآن الكريم لكى تستقيم ألسنتنا وتجعلنا نشعر بجمالها وروعتها.

 وأضافت الباحثة في التراث مروة الشريف وتحت عنوان "قصة المخطوط العربي" أهمية المخطوطات في أنها تضمّ علم الأمم والحضارات السابقة جميعها، أيًّا كان نوعها، كما تضمّ فكرها وثقافتها وبيانات تفصيليّة حول الحياة السابقة السياسية والاجتماعية والجغرافية والدينية.
وفي سياق متصل تحدث مدرب الخط العربي أحمد حسين الجداوي، عن فضل الخط العربي وأنواعه، من خلالها شرح فضل الخط العربي على الإسلام وعلى الناس بشكل عام، مع بيان أهميته قديما وحديثا، كما تطرق إلى أنواع الخطوط الأساسية مع بيان سبب تسميتها، وشرح طريقة قراءة اللوحة الخطية.

لغة قومية


وأضافت د. جيهان حسن أن اللغة العربية لها أهمية كبيرة فى تكوين الأمم، وحفظ كيانها، وأشارت إلى أنها ليست لغة قومية فحسب وانما هى لغة القرآن الكريم، فهى خزانة التراث الروحى والعقلى، وروح الأمة وعنوان هويتها ووعاء ثقافتها، وأكدت أنها تمتلك مقومات النمو والتطور فى شتى المجالات، لذا فإن اهتمامنا باللغة العربية هو جزء من تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة .
أعقبها ورشة الكتابة والخط العربي والهيروغليفي لوجدى محمود، كما شارك قصر ثقافة حلوان فى الاحتفالية بتنفيذ ورشة تعليم الأركيت عن الخط العربى نفذها عمرو أحمد . 

فرع ثقافة القاهرة جلال عثمان قصر الأميرة خدجة مكتبة الاسكندرية سانت ماري الحرف العربي

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