تفاصيل مشروع الهوية البصرية الجديدة لمحافظة أسوان.. فيديو

كشفت ياسمينا صالح احد أعضاء فريق الجامعة الامريكية المنفذ لـ مشروع الهوية البصرية الجديدة في محافظة اسوان، تفاصيل المشروع .

وقالت ياسمينا صالح في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" كوادر من الجامعة الألمانية شاركوا في مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان ".



وتابعت ياسمينا صالح :" نرغب في تكوين صورة داخل المحافظات المصرية كي تكون صورة بصرية عن مصر لمختلف انحاء العالم ".



واكملت ياسمينا صالح :" مصر بها مقومات كثيرة يمكن استغلالها من اجل التسويق لمصر بشكل رائع في مختلف انحاء العالم " .



ومن جانبه وجه الرئيس السيسي، وزارة الدفاع والداخلية والإسكان، بالعمل على تطبيق فكرة الهوية البصرية الجديدة لـ أسوان التي عرضها مجموعة من شباب الجامعة الألمانية.



وقال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية أسوان، بعد افتتاح المشروعات القومية بالصعيد: "يوم 15 يناير عيد أسوان، وهدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان إنهم يخلصوا موضوع الهوية البصرية الجديدة قبل يوم 15 يناير المقبل".

وأضاف الرئيس السيسي: "العربيات والأتوبيسات والمنشآت اللي عايزة تتغير ويتحط عليها لوجو فكرة الهوية البصرية الجديدة تتعمل.. لو الموضوع هيتكلف 100 مليون أو 500 مليون مليش دعوة".