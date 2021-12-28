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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل أول تجربة لزراعة قصب السكر بالتنقيط في المنيا

صدى البلد

قال المهندس ساهر محمود، صاحب أول تجربة زراعة قصب السكر بالري الحديث، أنه قام بزراعة قصب السكر على الري بالتنقيط في أرض صحراوية بالمنيا منذ 3 سنوات .


وتابع  ساهر محمود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عمل على مقاييس مختلفة عن تلك التي يعتمدها باقي المزارعين وهي 150 و160 سم و2 متر.


ووجه  صاحب أول تجربة زراعة قصب السكر بالري الحديث، بالشكر للرئيس السيسي على رعاية الري الحديث ودعم الفلاحين.


وأوضح  ساهر محمود أن الحصاد اليدوي يكلف الفلاح من 8 إلى 10 آلاف جنيه وبالتالي تستنزف مكسب الفلاح.، لافتا إلى أن الحصاد بالماكينات الجديدة يتكلف ألفي جنيه، ويستغرق ساعة واحدة فقط.
 

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