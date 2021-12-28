القابضة للصناعات الكيماوية: "كيما" لا علاقة لها بالمصرف المسرب مياه ملوثة للنيل

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن مصنع كيما سيسهم في توفير الأسمدة خاصة لأهالي الصعيد وتوشكى وسد ثغرة لاحتياجات مزارعي الداخل، إلى جانب توفير عملة أجنبية من خلال التصدير.

وتابع مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن توريد الأسمدة بـ 4500 جنيه للطن، والمصنع ملزم بطرح 55 % من الإنتاج في السوق المحلي إلى جانب 10 % بالسوق الحر.

ولفت رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى أن شركة كيما مدرجة بالبورصة وبها مساهمون أفراد وصناديق، موضحا أن 98 % من العاملين بالمصنع من أبناء الصعيد.

وأكد عماد الدين مصطفى،، أن مصرف كيما الذي يصرف مياه ملوثة في النيل وليس شركة كيما وهناك لبس في الأمر، وليس للمصرف علاقة بالشركة.

