شاهد.. تجهيزات العرض الخاص لفيلم "الكاهن"

أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "الكاهن"، في سينما أركان بالشيخ زايد بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.. حيث بدأ توافد الضيوف، من بينهم بشري وأحمد حاتم و عمر السعيد و انجي وجدان و انجي ابوزيد و رشا بن معاويه، بالإضافة إلى صنّاع الفيلم المنتج المنفذ ياسر صلاح والمخرج عثمان ابو لبن .

يذكر أن فيلم "الكاهن" يتناول قضية جدلية للغاية، ويطرح تساؤلا: هل هناك مجلس سرّي في العالم بيتحكم بنا؟ وهل يربط بين حاضرنا الآن ومستقبلنا؟ أم أن الحكاية لها جذور غير متوقعة في التاريخ، وكل ذلك في إطار من الغموض والحركة.

الفيلم من بطولة إياد نصار، درة، فتحي عبد الوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين، أحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان. من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن. ومن إنتاج شركة add dimension زكي حسنين، بالشراكة مع Cine pro وتوزيع داخلي سينرجي فيلمز، منتج منفذ ياسر صلاح.

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