حسين السيد عن حقيقة التلاعب في عقود شيكابالا: كان فين من سنة | فيديو

قال حسين السيد عضو اللجنة التي أدارت الزمالك في الوقت السابق، إنه كان طرفا في توقيع العقود الجديدة مع شيكابالا وذلك ردا على البيان الذي أصدره الفهد الأسمر أمس حول التلاعب في عقوده مع القلعة البيضاء.



وتابع السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "في الفترة التي عملت فيها مع اللواء عماد عبد العزيز وقعت عقدين مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعييني عضوا في المجلس مع حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".



وواصل: "شيكابالا وقع في البداية على بياض في ديسمبر الماضي، لكن حينما استلمنا النادي في شهر مايو الماضي، كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها في اتحاد الكرة".



ووجه السيد سؤالا الى شيكابالا: "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من الآن. هل لم تعرف بنود عقدك إلا الآن؟!".