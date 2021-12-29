بعد وصول الدفعة الأولى.. السفارة المصرية في طوكيو توفر 700 ألف جرعة من أسترازينيكا للقاهرة

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أنه تقرر توفير 700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، للجانب المصري؛ من خلال مرفق كوفاكس، حيث تم نقل الدفعة الأولى من الجرعات يوم 27 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك؛ في إطار جهود السفارة المصرية في طوكيو، وتواصلها المستمر مع الجانب الياباني؛ للحصول على كميات من لقاح أسترازينيكا المُصَنَع في اليابان؛ بهدف الإسهام في توفير أكبر كمية ممكنة لدعم عملية التطعيمات داخل مصر.

وفي هذا السياق، أعربت السفارة المصرية، للجانب الياباني، عن التطلع إلى سرعة إرسال باقي الدفعات؛ وذلك حتى يتم الانتهاء من تسليمها إلى مصر في أقرب وقت.