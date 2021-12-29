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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. تطور جديد بعد شجار عنيف تحت قبة البرلمان

الأردن.. تطور جديد
الأردن.. تطور جديد بعد شجار عنيف تحت قبة البرلمان

شهد البرلمان الأردني، مشاجرة عنيفة، حيث تحول إلى  ساحة لتبادل اللكمات والضرب بعد خلاف بين عدد من النواب على التعديلات الدستورية في الأردن.

وبعد الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في الأردن، رفع النائبان أندريه حواري وشادي فريج شكوى ضد النائبين حسن الرياطي وسليمان ابو يحيى، إلى رئاسة مجلس النواب.

وقالت وكالة "عمون" الأردنية، إنه تم تحويل الشكوى إلى اللجنة القانونية.

واندلعت مشاجرة بالأيدي تحت قبة البرلمان الأردني، بعدما طرد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي النائب سليمان أبو يحيى قائلا "اخرس واطلع برا"، قبل رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

وبعد عودة النواب إلى قبة البلمان، توجه الدغمي للاعتذار من النائب أبو يحيى، إلا أن الاخير رفض اعتذاره قائلا "خرسة تخرس بوزك".

وعقب ذلك، اندلعت مشاجرة واسعة بالأيدي في مجلس نواب الأردن، اشتبك فيها شادي فريج وسليمان أبو يحيى وحسن الرياطي، وأندريه حواري، وأحمد السراحنة وعبدالرحمن العوايشة، وفادي العدوان.

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وشهد البرلمان الأردني حالة واسعة من الفوضى في هذه الأثناء، فيما أكد النائب عمر عياصرة أن مجلس النواب يعيش حالة من غياب الرموز، موضحا أن المجلس أقرب لحالة "فلت" ولا يوجد سيطرة عليه على أرض الواقع.

وشدد في تصريحات تلفزيونية على أن مجلس النواب الأردني سيكون أكثر شراسة، محملاً مسؤولية ما حدث تحت قبة البرلمان من اشتباك بالأيدي إلى اللجنة القانونية ورئيس مجلس النواب والنواب، قائلا "الجميع أخفق اليوم".

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