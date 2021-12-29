عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تمدد حظر الوافدين إليها من 11 دولة إفريقية

صدى البلد

 قررت كوريا الجنوبية تمديد الحظر المفروض على دخول الأجانب للإقامة قصيرة الأمد من 11 دولة إفريقية لمدة 4 أسابيع أخرى حتى يوم 3 فبراير المقبل لمنع تفشي سلالة (أوميكرون) المتحورة من فيروس (كورونا)، والدول التي يشملها التمديد هي: ناميبيا وجنوب إفريقيا وموزمبيق وليسوتو ومالاوي وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي ونيجيريا وغانا وزامبيا.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم /الأربعاء/ قالت حكومة سول إنها اتخذت هذا القرار بالنظر إلى الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بـ(أوميكرون) وإمكانية زيادة حالات الإصابة به من الخارج خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وغيرها.

ويمكن للمواطنين الكوريين والأجانب الإقامة طويلة الأمد بعد دخول البلاد، غير أنه يطلب منهم الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام وإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) 4 مرات في الفترة من الدخول إلى حين رفع الحجر الصحي الإلزامي، كما ينبغي على الأشخاص القادمين من الدول الإفريقية الأخرى باستثناء 11 دولة إجراء اختبار PCR في اليوم الأول من دخولهم.

وسيتم وفقا للقرار الحفاظ على إيقاف جميع الرحلات الجوية المباشرة من إثيوبيا إلى كوريا الجنوبية باستثناء الرحلات غير المنتظمة لنقل أفراد الجالية الكورية، وأيضا على فرض الحجر الصحي الإلزامي على جميع القادمين من الخارج لمدة 10 أيام بغض النظر عن حالة التطعيم.

وفي السياق ذاته، ستوقف الحكومة بيع تذاكر جديدة للرحلات الجوية من سنغافورة إلى كوريا الجنوبية ابتداء من اليوم وحتى الـ 20 يناير المقبل لاحتواء تفشي أوميكرون ، ولكن يمكن للمسافرين العابرين الذين لا يدخلون البلاد والمسافرين الذين يوافقون على الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام بعد الدخول، شراء تذاكر الطيران، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الحفاظ على إعفاء الحجر الصحي الإلزامي لأصحاب الحجوزات المسبقة بطائرة قادمة من سنغافورة إلى كوريا الجنوبية.

ترشيحاتنا

هل يحق للأخت لأب أن يساعدها أخوها في جهازها؟.. الإفتاء تجيب

تشيلسي يستضيف برايتون.. ومانشستر سيتي «ضيفاً ثقيلاً» على برينتفورد بالدوري الإنجليزي

لأهالى بورسعيد .. مزاد للسيارات جديد يضم ماركات عالمية .. تفاصيل

الري: تنفيذ 176 مشروعا في 47 مركزا بتكلفة 8.75 مليار جنيه ضمن حياة كريمة

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. مصر تكسر جمود القضية الفلسطينية وتحيي مسار المفاوضات مع إسرائيل.. و500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار

شاومي تعلن عن ساعة ذكية جديدة تنافس ساعات سامسونج وآبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

وزير التعليم: استكمال ما تبقى من مناهج التيرم الثاني لـ رابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفية

خنقاً بالمخدة ..عقوبات تواجه المتهمين بـقتل طفلة فى الجيزة

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

مصرع موظف التجمع| لماذا طالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بالالتزام ببياناتها فقط ؟

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة

فيديو

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ