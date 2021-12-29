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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يفضح السر بعد 10 سنوات.. عندما قلد تامر حسنى صوت بهاء سلطان فى أغنية شهيرة

تامر حسنى وبهاء سلطان
تامر حسنى وبهاء سلطان

على الرغم من طرح أغنية “ راجعلى ليه ” والتى جمعت بين تامر حسنى والفنان بهاء سلطان - كما يعتقد البعض - ، منذ أكثر من 10 سنوات ، فإن صدى البلد علم  من مصادره ان الأغنية التى طرحت الى الجمهور كـ دويتو ، لم تكن كذلك ، حيث إن صاحب الأغنية هو الفنان تامر حسنى وحده . 

وكشف المصادر لـ صدى البلد أن الفنان بهاء سلطان كان من المقرر ان يقوم بتسجيل الاغنية كـ دويتو مع الفنان تامر حسنى ، الا ان ظروف ما قد حدثت قبل التسجيل جعلت الأمر يتعثر ، ولم يحضر بهاء حينها  . 

لجأ الفنان تامر حسنى الى تقليد صوت الفنان بهاء سلطان فى الكوبليات الخاصة به، وقد استمع الفنان بهاء سلطان إلى الأغنية حازت على إعجابه وقرر أن يقوم بطرحها كـ دويتو، وتم وضع أسم كل من بهاء سلطان وتامر حسنى عليها . 

 

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تامر حسني يكشف سر تقليده سوسن بدر وبهاء سلطان مع منى الشاذلي..خاص

وكان قد علم صدى البلد أن  الفنان تامر حسني سيفجر مفاجأة خلال حلوله  ضيفا على الاعلامية  منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي في ليلة رأس السنة ، حيث سيكشف عن تقليده للعديد من أصوات الفنانين في أعمالة الفنية .

ويكشف تامر حسني خلال الحلقة أسٍرارا لأول مرة عن فيلمه الأخير مش أنا حيث سيكشف  أنه قام بتقليد صوت الفنانة سوسن بدر خلال أحداث الفيلم ولم يلاحظ الجمهور ذلك.

وخلال أحد المشاهد في الفيلم يدخل تامر حسني على والدته سوسن بدر حيث تلاحظ أنه تعرض للضرب ، لتوجه له سؤالا ؟ فين جاكتك يا حسن ، وسيعلن تامر مفاجأة أن ذلك كان صوته هو  حيث قام بتقليد صوت سوسن بدر بدقة وحرفية عالية لذا لم يلاحظ الجمهور ذلك .

تامر حسني الفنان بهاء سلطان الفنان تامر حسني سوسن بدر الفنانة سوسن بدر بهاء سلطان برنامج معكم منى الشاذلى

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