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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال لقاء أعضاء اتحاد الطلاب..

جامعة كفر الشيخ: خطة لتنفيذ توجيهات السيسي باكتشاف ورعاية المتفوقين وذوي الهمم

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ وقيادات الجامعة

التقى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع معهم بعد إعلان التشكيل، بحضور  الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور على صبري أمين عام الجامعة وفريق عباقرة الجامعة.

وهنأهم رئيس الجامعة بالفوز بعضوية الاتحاد عبر انتخابات أجريت بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف، متمنيًا لهم أن يكونوا على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بالاتحاد، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع الخارجي.
 وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ لأعضاء الاتحاد أنهم قادة المستقبل ولابد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف من أجل ظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة تشبع احتياجات ومتطلبات طلبة وطالبات الجامعة.
 

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وخلال الاجتماع أكد «دسوقي» أهمية الانتهاء من وضع خطة لأنشطة العام لعرضها ومناقشتها سريعاً على أن تكون هذه الأنشطة غير تقليدية للبدء في تنفيذها مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
 وطالب رئيس الجامعة أعضاء الاتحاد بدور أكبر لهم بين طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية وأن يكونوا بين طلاب الجامعة لنقل وجهات نظرهم للقيادات الجامعية.
 وأكد تقديم كل الدعم لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب والمساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية وتفعيل دور الاتحادات الطلابية بالجامعة .
 وطالب «دسوقي» رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالتواصل مع زملائهم من الوافدين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية المتنوعة، مؤكدًا لأعضاء الاتحاد بأنهم قادة المستقبل ولابد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف من أجل ظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة، تلبي احتياجات ومتطلبات طلاب الجامعة.

 وأشار إلى أهمية الانتهاء من وضع خطة للأنشطة لعرضها ومناقشتها سريعًا على أن تكون هذه الأنشطة غير تقليدية للبدء في تنفيذها في إطار خطة الإجراءات الاحترازية للجامعة.
 كما طالب رئيس الجامعة أعضاء الإتحاد بدور أكبر بين طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم ومقترحاتهم في تطوير العملية التعليمية وأن يكونوا بين طلاب الجامعة لنقل وجهات نظرهم للقيادات الجامعية وحثهم على العمل بروح الفريق، لتحقيق أهدافهم ومقترحاتهم وطموحاتهم وأفكارهم بصورة حضارية تليق بجامعة كفر الشيخ ومعبرين عن جميع طلاب الجامعة.

 وأكد حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجعيهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية مع اتباع الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على أبنائنا الطلاب، ودعا مجلس الاتحاد إلى لقاء دوري بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور منسق عام الأنشطة الطلابية مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء الاتحاد الجديد على علم بكل ما تشهده الجامعة من تطوير في مختلف المجالات.

وأعلن  الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال اللقاء عن افتتاح مركز تدريب ، وذلك للبدء في تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بتأهيل الطلاب  وقال أن مركز التدريب الجديد سوف يساهم في بناء قدرات الطلاب وفقاً لبرامج أكاديمية تعليمية متميزة تتواكب مع المعايير الدولية التي تؤهلهم لسوق العمل محلياً وعالمياً .
 

وأكد  «دسوقي» وعي وثقافة طلاب الجامعة، بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة، موضحا انطلاق وتقدم ونهضة الوطن على مختلف الأصعدة، موجها التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة، مضيفاً أنّها تحرص على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم.
 

كما أكد نواب رئيس الجامعة دعم إدارة الجامعة للطلاب لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالصورة اللائقة بالجامعة ، وهو ما يلقي بالعبء و المسئولية على اتحاد طلابها الجديد.
 

وقال نواب رئيس جامعة كفرالشيخ لأعضاء اتحاد الطلاب : عليكم مسئولية كبيرة لأنكم تمثلون الجامعة المصرية الوحيدة التي شرفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 

وأوضح  الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أنه تم فتح قنوات الحوار  الديمقراطي المباشر بين الطلاب وقيادات  الجامعة، موجهاً الشكر والتقدير إلي إدارة الجامعة .
 

ووجّه رئيس اتحاد طلاب الجامعة  إسماعيل إبراهيم الشكر لرئيس الجامعة لدعمه للطلاب ومجلس الإتحاد وتسهيل مهام الإتحاد لخدمة أبنائنا الطلاب، مستعرضًا خطة عمل مجلس إتحاد الطلاب في اللجان كافة، مؤكدًا أنهم مطالبين بالمشاركة في تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة تعود بالنفع على الطلاب، مشيرًا إلى دعم ومساندة الجامعة.

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