عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة مصر في بلجراد تقيم أمسية ثقافية احتفالا بأعياد الميلاد | صور

سفارة مصر ببلجراد
سفارة مصر ببلجراد تنظم امسية ثقافية احتفالا بأعياد الميلاد

نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في بلجراد أمسية ثقافية بعنوان "التراث الثقافي لمصر: الكنائس والأديرة" بكاتدرائية القديس سافا، الأكبر في منطقة البلقان، تضمنت معرضاً للصور عن الروائع المعمارية للكنائس المصرية وإطلاق نسخة إلكترونية من كتيب عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر باللغة الصربية، وعرض فيلم وثائقي عن دير الأنبا أنطونيوس بمحافظة البحر الأحمر. 

وألقى السفير عمرو الجويلي، سفير جمهورية مصر العربية في بلجراد، الكلمة الافتتاحية موجهاً التهنئة بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد يومي ٢٥ ديسمبر و٧ يناير، حيث حضر حوالي ٢٠٠ شخصية من كبار ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، ومديرية التعاون مع الكنائس والطوائف الدينية، وعدد من المسئولين رفيعي المستوى، والسفراء وممثلي مختلف الدوائر الإعلامية والثقافية في صربيا.

وإثر تفاعل الحضور مع التراث الثقافي الثري للتاريخ المصري، دعا السفير الجويلي الحضور من المواطنين الصرب للاستفادة من زياراتهم للشواطئ بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لتشمل أيضاً الأديرة والكنائس التي تم إبرازها خلال الفعالية كمزيج من السياحة الثقافية والترفيهية في مصر. 

كما نوه إلى أن إعداد الفيلم الوثائقي ومعرض الصور والكتيب تم من جانب وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وهو ما يعكس جهداً مشتركًا لإبراز ثراء الموروث الثقافي المصري. 

وعلى ضوء اهتمام الحضور بالنسخة المطبوعة بالصربية من كتيب "رحلة العائلة المقدسة إلى مصر"، أعلن السفير المصري عن إتاحة النسخة الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة بعنوان EgyptInSerbia.

مصر البحر الأحمر الكنيسة الأرثوذكسية محافظة البحر الاحمر جمهورية مصر العربية رحلة العائلة المقدسة أعياد الميلاد المجيد الميلاد المجيد العائلة المقدسة الأنبا أنطونيوس سفير جمهورية مصر منطقة البلقان دير الأنبا أنطونيوس سفارة جمهورية مصر العربية

موضوعات متعلقة

تطورات المنطقة الصناعية الروسية ومحطة الضبعة النووية في لقاء دبلوماسي لـ سفير مصر بموسكو

في مستهل زيارته إلى كيجالي.. شكري يلتقي نظيره الرواندي لتعزيز العلاقات الثنائية|صور

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. مصر تكسر جمود القضية الفلسطينية وتحيي مسار المفاوضات مع إسرائيل.. و500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021 .. ماذا فعلت مصر من أجل العرب ؟

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. كيف نجحت مصر في حماية أمنها القومي في مواجهة تحديات أزمة سد النهضة ؟

إنجازات الدبلوماسية المصرية 2021 .. تعاون غير مسبوق مع الأشقاء الأفارقة.. نجاح قوي لمجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر .. فتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص في أسواق القارة

إنجازات الدبلوماسية المصرية 2021 .. دعم وتضامن مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021 .. ماذا فعلت مصر من أجل ليبيا ؟

ترشيحاتنا

توقف العمل بالقسم القنصلي لسفارة مصر في بيروت 3 أيام

مصادر بسموحة: وكيل لاعبين وراء شائعة مبادلة كهربا مع حسين فيصل.. تفاصيل

ردود فعل متباينة على لقاء أبو مازن وغانتس بالتزامن مع ذكرى الثورة الفلسطينية

مستشار الرئيس للصحة: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات.. تفاصيل

ثلوج في الإسكندرية مجددا.. الأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة الجمعة

مش قادر أصرف عليهم.. ننشر اعترافات قاتل زوجته وأولاده الثلاثة ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة وشريف ورمضان صبحي

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

ضبط شخص بمحطة سكك حديد سوهاج وبحوزته 4 تماثيل أثرية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

أمطار غزيرة وبرودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

امتلاك القدرة.. كيف استعدت القوات المسلحة المصرية لحماية الجمهورية الجديدة.. فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ