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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 1981 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

حملة مرورية في كفر
حملة مرورية في كفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

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‏‎وأسفرت الحملات التي أشرف عليها العقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور بكفر الشيخ، والمقدم كريم عيد، رئيس مباحث المرور، عن ضبط 1981 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق"، وتم ضبط  22 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 10 مخالفات دراجة نارية، و64 مخالفة سير بدون تراخيص 39 بدون رخص قيادة و25 بدون رخص تسيير، و1590 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

من جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في جميع الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط جميع أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

الداخلية حملات مرورية محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ المخالفات المرورية قانون المرور

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