محافظ أسوان: الزيارة التاريخية للرئيس السيسي لها العديد من المكتسبات

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن أهالى المحافظة لتشريفه بهذه الزيارة التاريخية التي شهدت افتتاح وتفقد العديد من المشروعات القومية الكبرى ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، بالإضافة إلى العديد من المكتسبات لصالح المواطن الأسوانى وإصداره عددا من التكليفات الرئاسية، في مقدمتها تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، وذلك ضمن المشروع القومى لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكل محافظات مصر.

وأشار إلى أهمية المشروع ودوره الهام فى الترويج والتسويق السياحى، والتعريف المطلوب بالنمط والطابع والمزايا النسبية للمحافظة من خلال تسليط الضوء وإبراز المقومات الحضارية والتاريخية والبيئية والسياحية والاقتصادية التى تتفرد بها ، بجانب إعداد بانوراما مميزة ولوحات ومجسمات وجداريات تربط القيمة الثقافية والتراثية والفنية والعنصر البشرى لأسوان مع واجهات المطارات ومحطات السكك الحديدية والأتوبيس، وكذا الأماكن السياحية ووسائل المواصلات والمراكب الشراعية والفلايك، وغيرها من الأماكن التى تشهد إقبالاً من المواطنين والسائحين، فضلاً عن أكياس السلع التجارية والهدايا التذكارية.

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جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى برئاسة محافظ أسوان وحضور اللواء إيهاب عبد الله، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد فرمان، المستشار السياحى للمحافظة، بالإضافة إلى فريق عمل الجامعة الألمانية المشاركين بمشروع الهوية البصرية.

وخلال الاجتماع، أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود والأفكار والرؤى المتميزة لفريق عمل الجامعة الألمانية بوضع تصميم عام لمشروع الهوية البصرية، والذى جاء بعد توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة، علاوة على الدور البناء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية فى مجالات التصميم والتطوير لدعم المدينة جمالياً وتخطيطياً بما يتوافق مع التنسيق الحضارى وإبراز الموروث الثقافي المتنوع لجميع المراكز والمدن والذي يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ.

وأوضح أن ذلك يتواكب مع الجهود التنفيذية المبذولة من أجل تطوير آلية حركة عربات الحنطور مع إحلال وتجديد عربات التوك توك والتروسيكل والتاكسى 7 راكب.

وكان الرئيس السيسي كرم عددا من النماذج المضيئة على هامش احتفالية ختام "أسبوع الصعيد" بالمسرح الروماني بمدينة أسوان الجديدة.