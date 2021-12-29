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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: التوسع في التطعيم وتوفير اللقاحات خفض أعداد المترددين على المستشفيات

صدى البلد

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.


وتناول الدكتور خالد عبد الغفار، من خلال التقرير، دراسة حول فاعلية اللقاحات على متحور "أوميكرون"، وتأثير دواء "باكسلوفيد" في علاج مصابي كوفيد 19، بالإضافة إلى توصيات مركز السيطرة على الأمراض “CDC” بخصوص فترة عزل المصابين.


وتطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلي الحالة الوبائية في مصر، مستعرضاً في هذا الصدد معدل الإصابات الأسبوعي، والموقف الحالي لحركة الإشغال في مستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، لافتاً إلي أن إجمالي ما تم توريده من اللقاحات بلغ 119.288.130 جرعة.


وأضاف الوزير أنه تم مؤخراً استقبال شحنات من اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال "جافي"، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير اللقاحات، موضحاً أن هذه الشحنات تضمنت 2.315.910 جرعة لقاح، منها 1.501.110 جرعة من إنتاج شركة "فايزر"، و٤٦٢ ألف جرعة من إنتاج شركة "موديرنا"، و352.800 جرعة من إنتاج شركة "أسترازينيكا".

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي للتطعيم، منوهاً إلي أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ 34.606.074 جرعة، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 21.056.550 جرعة، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتي الآن 55.662.624 جرعة، مشيراً إلي أن هناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.

وسلط الوزير الضوء علي سير عملية التطعيم من خلال حملة "معاً نطمئن" لتطعيم المواطنين بمحطات القطارات ومترو الانفاق، فضلاً عن عملية التطعيم في مقرات الأحزاب والتي بلغ إجمالي الذين تلقوا اللقاح من خلالها 3.110.164 مواطن، كما استعرض خدمات تطبيق “Visit Egypt”، الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والطيران المدني، والسياحة والآثار لتسريع وتيرة دخول السائحين، والذى سيقوم من خلاله السائح بإدخال بيانات التحقق من سلبية إصابته بفيروس كورونا عن طريق اختبار الـ PCR   أو شهادة تلقي اللقاح، ويتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها، ويقوم فريق الحجر الصحي بمصر بمراجعة البيانات قبل وصول الطائرة وذلك تسهيلا على المسافرين دخول البلاد، هذا بالإضافة إلي توفير خطوات مراجعة الوثائق لتجنب دخول المسافرين من أماكن غير معتمدة أو عدم دقة البيانات، وإجراء عملية فرز للمسافرين المقبولين قبل الدخول.

وتناول الوزير بالتفصيل نسب إجمالي الذين حصلوا على اللقاح وفقاً للمستهدف من المواطنين (فوق سن 18 سنة وفوق سن 12 سنة)، والمؤشرات الأسبوعية لإجمالي الجرعات، والمتوسط الأسبوعي واليومي للتطعيم، ونسب التطعيم وفقاً للفئة العمرية، والمحافظات، موضحاً في هذا الصدد أنه تم البدء في التطعيم بالجرعة التنشيطية الثالثة منذ 21 ديسمبر الجاري. 


وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن التوسع في التطعيم، والجهود التي بذلتها الدولة في الفترة الأخيرة، لتوفير اللقاحات المختلفة لـ "كورونا"، أسهم في تخفيض أعداد المترددين على مستشفيات العزل، داعياً المواطنين إلى سرعة تلقي اللقاح في ضوء التيسيرات التي توفرها وزارة الصحة والسكان، وكذا التوسع في مراكز التطعيم.

مدبولى التطعيم وتوفير اللقاحات المختلفة تخفيض أعداد المترددين مستشفيات العزل

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