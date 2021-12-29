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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد أن كرمهم وكيل الوزارة.. محافظ كفر الشيخ يهنئ المعلمين المبدعين الخبراء

المكرمون
المكرمون

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 5 من معلمي كفر الشيخ الحاصلين على لقب “معلم مبدع خبير” في المسابقة العالمية التي أجرتها شركة “مايكروسوفت”، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

وكرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المتميزين، وهم هاني حمدان إسماعيل، منسق وحدة دمج التكنولوجيا بالتعليم بالمديرية، وأحمد عبد الله بظاظو، موجه تربية اجتماعية بإدارة دسوق، وإيمان عبد الحميد أحمد، معلمة لغة إنجليزية بمدرسة الشهيد حمدي، ومها عبد الحي قطب، معلمة بالمدرسة الدولية، ومنى مصطفى متولي، معلمة بالمدرسة الدولية.
 

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ووجه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بنشر الوعي بالمسابقة لعموم الفائدة وتطبيق ما تم إنجازه على أرض الواقع والاهتمام بتدريب المعلمين، مثنيا على وحدة دمج التكنولوجيا.

يذكر أن المعلمين تم تكريمهم خلال احتفالية أون لاين، وتم تسليم الهدايا بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بديوان عام الوزارة.

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التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم طارق شوقي محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم جمال نور الدين مدرسة اللواء جمال نور الدين

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