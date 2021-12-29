أحلام توجه رسالة إلى أنغام بعد لقائها مع أبلة فاهيتا

وجهت المطربة أحلام، رسالة إلى المطربة انغام وأكدت انها تنتظر عرض حلقتها مع أبلة فاهيتا ليلة رأس السنة.

ونشرت أحلام، برومو الحلقة عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت قائلة:"بنستناكي طول العمر انت مطربة مصر العظيمة تبقى أختى أنا".

وتحل النجمة أنغام ضيفة علي برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا في أول حوار تليفزيوني لها منذ فترة طويلة.

وخلال الحلقة التي تعرض ليلة رأس السنة على شاشة قناة on تستقبل النجمة أنغام العام الجديد بصبحة أولادها عمر وعبدالرحمن وتكشف مزيدا من الأسرار عن حياتها الشخصية وأقرب أصدقائها بالوسط الفني وعلى رأسهم شيرين عبدالوهاب وكواليس عزومات الفسيخ التي تجمعهما بشكل مستمر.

وتحدث عمر وعبدالرحمن عن مزايا وسلبيات أنغام والأطباق التي تجيد إعدادها وخاصة الأرز والمكرونة والأسباب التي تدفعها لعدم الظهور في أماكن السهر بالساحل الشمالي مثل باقي الفنانين.

وخلال الحلقة تظهر أنغام بشكل مختلف عن كل حوارتها السابقة وتغني "اه لو لعبت يا زهر" للمطرب الشعبي أحمد شيبة و"دورك جاي" لمغني الراب ويجز، وترقص التانجو، كما تكشف عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.