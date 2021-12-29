عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الأمريكي السابق لدى العراق يكشف تفاصيل محاكمة صدام حسين

صدام حسين
صدام حسين

اعترف السفير الأمريكي الأسبق لدى العراق، روبرت فورد، بأن محاكمة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين لم تخل من تجاوزات.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية نوفوستي، علق رئيس البعثة الدبلوماسية الأسبق على محاكمة حسين التي جاءت نتيجة اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها للعراق بذريعة البحث عن أسلحة دمار شامل في هذا البلد.

وقال فورد: "بالطبع لم تخل المحاكمة عينها من المشاكل، فبعض المحامين قتلوا وكان ذلك أمرا فظيعا. وأثناء الإجراءات القضائية كان الادعاء يقدم أحيانا أدلة دون أن يسمح للدفاع بالاطلاع عليها أولا، بحث كانت هذه الأدلة الجديدة تفاجئ طرف الحماية".

حالتان كل ثانية.. فرنسا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

اتصالا هاتفي بين ولي العهد البحريني ونظيره الكويتي

مع ذلك أكد الدبلوماسي أن الادعاء عثر على عدد كبير من الوثائق الموقعة من قبل صدام حسين أو غيره من المتهمين في القضية نفسها، والتي كانت تثبت ضلوعهم في أعمال القتل الجماعي، بما في ذلك عملية "الأنفال" الموجهة ضد الأكراد في شمال العراق.

وأضاف: "بالتالي لم تكن هناك أي شكوك في ذنب صدام والمتهمين الآخرين بارتكاب الجرائم، لكن لا شك في أن المحاكمة بعينها لم تكن مثالية".

وأعدم صدام حسين في 30 ديسمبر 2006، بعد ثلاثة أعوام من إلقاء القبض عليه قرب مدينة تكريت مسقط رأسه.

وفي يوليو 2004، عقدت الجلسة الأولى من محاكمته التي انتهت في 5 نوفمبر 2006 بإصدار حكم الإعدام شنقا بحقه.

صدام حسين الولايات المتحدة السفير الأمريكي السابق السفير الأمريكي العراق اخبار العراق محاكمة صدام حسين أسلحة دمار شامل

موضوعات متعلقة

حالتان كل ثانية.. فرنسا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

حصاد 2021.. زلازل سياسية كبرى هزت المنطقة العربية.. تونس والسودان تتخلصان من بقايا أنظمة بائدة.. مصالحة خليجية مع قطر بعد سنوات التوتر.. وحرب إسرائيلية على غزة توقفت بوساطة مصرية

في اتصالين مع البرهان وحمدوك.. أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لجهود السلام والوفاق في السودان

ضحايا قاتل دنفر الخطير يرتفعون إلى 5 قتلى.. ومفاجئة حول من لقوا حتفهم

خط أحمر.. تحذير قوي من روسيا لـ الناتو بشأن نشر أسلحة في جورجيا

نشرة أخبار العالم.. إجراءات سعودية لإحتواء كورونا.. جيش الاحتلال يفتح النار على حدود غزة.. وجونسون يحذر 2.4 مليون بريطاني من أوميكرون

روسيا: وجود حاملة طائرات أمريكية في المتوسط تهديد مباشر لنا

لبنان.. وزير الطاقة يعلن موعد إصلاح خط أنابيب لوصول الغاز من مصر

ترشيحاتنا

ضبط 550 كيلو لحوم غير صالحة.. وغلق مطعم بيتزا وكشري شهير في الجيزة.. شاهد

بعد إعلان القائمة.. تفاصيل إعداد منتخب مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية

العراق.. الكاظمي يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي

الأعلى يوميا منذ ظهور الوباء.. الولايات المتحدة تسجل 265 ألف إصابة بكورونا

الصحة العالمية تصدم البشرية بإصابات متحور أوميكرون

بعد انتشار متحور اوميكرون.. نداء هام من الصحة السعودية للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

مفاجآت بالجملة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الأفريقية رسميا

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة وشريف ورمضان صبحي

الحكومة تحذر المواطنين: سقوط أمطار غزيرة بعد غد حتى 2 يناير

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

فيديو

برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس 97

قدمت كاملة أبو ذكرى وعز والمرسى.. سميرة محسن: اتجهت للإنتاج بسبب أفلام المقاولات

دعم وتطوير الأنشطة التربوية.. إنجازات الرئيس خلال 7 سنوات فى مجال التعليم

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ