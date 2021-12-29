حالتان كل ثانية.. فرنسا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء"، عن تسجيل فرنسا لرقم قياسي علي مستوي أوروبا والبلاد بإصابات كورونا الجديدة، تبلغ 208 الاف إصابة.

وبحسب "رويترز"، قال فيران، إن "فرنسا تواجه عدوين الأول متحور دلتا لـ فيروس كورونا، والعدو الثاني هو متحور أوميكرون".

كما أعلن أنه "يتم تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في البلاد كل ثانية".

وأشار إلى أن "موسم الإنفلونزا هذا العام سيكون شديدا وسيكون له تأثير كبير على النظام الصحي وعلى المستشفيات".

وأضح أن "أوميكرون لم يكن له أي تأثير حتى الآن على النظام الاستشفائي. لكن وضع المستشفيات مثير للقلق بسبب متحور دلتا".