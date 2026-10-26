صحة الغربية تقدم 931,147 خدمة طبية بالمبادرات الرئاسية ضمن حملة 100 يوم صحة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية، برئاسة الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تحقيق إنجاز جديد ضمن المبادرات الرئاسية خلال حملة 100 يوم صحة، حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الغربية 931,147 خدمة حتى 11 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 409,346 خدمة، بنسبة نمو بلغت 78.4% مقارنة بالفترة السابقة.

توجيهات محافظ الغربية

حيث ارتفع مؤشر عدد الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية بالمديرية من 521,801 خدمة خلال الفترة من منتصف مايو حتى نهاية يوليو، إلى 931,147 خدمة من بداية أغسطس حتى 11 أكتوبر، وذلك بفضل انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة، وتكثيف التوعية، ومتابعة الأداء اليومي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكدت الدكتورة رشا أن المديرية مستمرة في تقديم كافة الخدمات مجانًا ضمن المبادرات الرئاسية، داعية المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات المتاحة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات، ومن خلال الفرق المتحركة المنتشرة بالمصالح الحكومية وشركات القطاع العام والخاص والمولات والأسواق ودور العبادة ،مشيدا بجهود إدارة المبادرات الرئاسية وجميع الفرق الطبية المشاركة في تحقيق هذا الإنجاز.

