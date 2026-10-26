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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رخصتك في مركزك.. محافظ الغربية يعتمد لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية المحدثة بعدد من القرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية المحدثة، تمهيدًا لبدء إجراءات استخراج تراخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة، وذلك لعدد من القرى بمراكز طنطا وكفر الزيات والسنطة، في إطار جهود المحافظة لتيسير الإجراءات أمام المواطنين وتنظيم أعمال البناء داخل القرى.

توجيهات محافظ الغربية 

وتشمل القرى بمركز طنطا برما، وكفر المنصورة، وشقرف، وتلبنت قيصر، وكفر المنشي القبلي، وحصة برما، وكفر طرنة، وكفر سبطاس، وكفر علوان، وشوني. وفي مركز كفر الزيات، تشمل القائمة دلبشان، وكفر يعقوب، والدلجمون، بينما تضم القرى بمركز السنطة شبراقاص، وكفر الشيخ مفتاح، وشبرا بيل الكنانية، وبلكيم، وميت غزال، وذلك وفقًا للقائمة الواردة للمخططات محل التحديث.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن تحديث المخططات التفصيلية يسهم في تحديد خطوط التنظيم والكتل العمرانية بصورة واضحة، بما يتيح للمواطنين استكمال إجراءات تراخيص البناء وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة، موجهًا الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإتاحة المخططات المعتمدة بالوحدات المحلية المعنية.

رفع كفاءة الخدمات 

وشدد محافظ الغربية على استمرار العمل في ملف تحديث واعتماد المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يحقق الانضباط العمراني، ويحافظ على الرقعة الزراعية، ويدعم تنفيذ المرافق والخدمات، مؤكدًا أهمية تيسير الإجراءات القانونية أمام المواطنين وتحقيق الاستفادة المباشرة من أعمال التخطيط العمراني.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين رخصتك معاك

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