قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف 21 مليون طفل على مستوى الجمهورية
سعر بولستار 5 الكهربائية في الإمارات
قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك
خبير عسكري يكشف طبيعة التحرك المصري لدعم السعودية ودور الدفاع الجوي
صور فاضحة.. القبض على شاب وفتاة بالقاهرة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء
خبير عسكري: مصر ستشارك غالبا بأنظمة دفاع جوي وخبراء عسكريين للدفاع عن السعودية
خبير عسكري: مصر مش رايحة السعودية عشان تحارب.. وتحركنا العسكري دفاعي بحت
ماذا بعد موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية؟.. الدستور يحدد الخطوة التالية
عمرو أديب: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات للسعودية تستهدف حماية الأمن القومي المصري
سوريا.. مقتل 3 أشخاص في انفجار مجهول لسيارة على طريق دمشق
جيش الاحتلال: اغتيال 4 عناصر من حماس والجهاد الإسلامي بغارات جوية في غزة
متحدث الري: المياه قضية أساسية لمصر.. والرهان على فرض الأمر الواقع خاسر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة « آفاق » للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية بالداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة «آفاق» الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمركز الداخلة، عقب دخولها الخدمة لأول مرة هذا العام، يرافقها الأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ، والأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام التربية التعليم بالمحافظة، والمهندسة أسماء بسيط مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذ نادي كامل نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «آفاق» للتنمية.

واطلعت المحافظ على مكونات المدرسة، المقامة بمبنى مستقل ملحق بمدرسة التجارة الثانوية المشتركة وتضم  50 طالبًا وطالبة، حيث تعتمد الدراسة على نظام السنوات الثلاث، الذي يجمع بين التأهيل النظري والتدريب التطبيقى التكنولوجى في تخصصَي فني التمور والبساتين، مؤكدةً حرص المحافظة على التوسع في التخصصات التطبيقية الواعدة واستحداث مسارات تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب متطلبات التنمية، موجهةً بتعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية المتاحة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم تطوير الإنتاج الزراعي، كما وجّهت بتيسير مواعيد انصراف الطلاب، مراعاةً لبُعد المسافات عقب إنتهاء اليوم الدراسي.

وخلال جولتها حرصت المحافظ على التحاور مع الطلاب بقسمي التمور والبساتين للتعرف على آرائهم وتطلعاتهم المستقبلية ومدى استفادتهم من المناهج والتدريبات العملية، معربةً عن تطلعها إلى تخريج نماذج متميزة من المدرسة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. كما وجهت الشكر والتقدير لمؤسسة آفاق لتعاونهم في توفير بيئة تدريب عملية للطلاب من خلال مشروعات ومبادرات المؤسسة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

ترشيحاتنا

عاطف سالم

،السفير عاطف سالم: نتنياهو يخشى تشكيل حكومة وحدة وطنية لأنه سيرحل حينها

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

متحدث الصحة: الحساسية من التطعيم نفسه هي المانع الوحيد للحصول على لقاح الحصبة

ساويرس لمنتقدي مهرجان الجونة: جتتنا نحّست من الانتقادات.. فهذا الهجوم السنوى على الفنانين كلام فارغ

ساويرس لمنتقدي مهرجان الجونة: جتتنا نحّست من الانتقادات.. فهذا الهجوم السنوي على الفنانين كلام فارغ

بالصور

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد