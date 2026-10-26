محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة « آفاق » للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية بالداخلة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة «آفاق» الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمركز الداخلة، عقب دخولها الخدمة لأول مرة هذا العام، يرافقها الأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ، والأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام التربية التعليم بالمحافظة، والمهندسة أسماء بسيط مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذ نادي كامل نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «آفاق» للتنمية.

واطلعت المحافظ على مكونات المدرسة، المقامة بمبنى مستقل ملحق بمدرسة التجارة الثانوية المشتركة وتضم 50 طالبًا وطالبة، حيث تعتمد الدراسة على نظام السنوات الثلاث، الذي يجمع بين التأهيل النظري والتدريب التطبيقى التكنولوجى في تخصصَي فني التمور والبساتين، مؤكدةً حرص المحافظة على التوسع في التخصصات التطبيقية الواعدة واستحداث مسارات تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب متطلبات التنمية، موجهةً بتعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية المتاحة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم تطوير الإنتاج الزراعي، كما وجّهت بتيسير مواعيد انصراف الطلاب، مراعاةً لبُعد المسافات عقب إنتهاء اليوم الدراسي.

وخلال جولتها حرصت المحافظ على التحاور مع الطلاب بقسمي التمور والبساتين للتعرف على آرائهم وتطلعاتهم المستقبلية ومدى استفادتهم من المناهج والتدريبات العملية، معربةً عن تطلعها إلى تخريج نماذج متميزة من المدرسة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. كما وجهت الشكر والتقدير لمؤسسة آفاق لتعاونهم في توفير بيئة تدريب عملية للطلاب من خلال مشروعات ومبادرات المؤسسة.