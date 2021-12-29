بعد انتشار متحور اوميكرون.. نداء هام من الصحة السعودية للمواطنين

أصدرت وزارة الصحة السعودية نداءا هاما للمواطنين والمقيمين بأهمية ارتداء الكمامة، للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الصحة: عبر حسابها على “تويتر”: إن ارتداء الكمامة أمر بالغ الأهمية خاصة مع انتشار متحور أوميكرون، مشيرة إلى أنه يختلف عن المتحورات الأخرى في سرعة الانتشار بين الأفراد.

وقالت الصحة السعودية أن أوميكرون يؤدي إلى أعراض إصابة شديدة لغير مستكملي التحصين، مؤكدة أن اللقاح يحمي من هذه الأعراض.

وتأتي تغريدة الصحة بعد إعلان وزارة الداخلية، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.