برودة ورياح وأمطار .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس 97

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الأخيرة تشير إلى تكاثف للسحب المخفضة على السواحل الشمالية والدلتا ويصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة.

وكشفت عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 29 ديسمبر وحتى يوم الأحد 2 يناير 2022، واكتفت الهيئة بالاعلان عن حالة الطقس المتوقعة لمدة 5 أيام، ولم تعلن الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك المدة واكتفت بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما أن هناك نشاطاً للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، وفرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة متوقعة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

لمتابعة المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: