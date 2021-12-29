بـ 300جنيه والتكلفة 150ألف..نجاح عملية نادرة لعلاج تشوه وريدي لمريض بالإسماعيلية

نجح الفريق الطبي المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي من غلق وعلاج تشوه وريدى شريانى كبير فى الوجه لمريض من خلال تقنية القسطرة التداخلية والتي تعد أحد أدق وأحدث تقنيات القسطرة المخية، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد الصروح الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وإشراف الدكتور قطب السيد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

كان المريض يعاني من تشوه معقد بين العين والجيوب الأنفية وعند الأنف مما سبب له نزيف مستمر، وعليه تقرر له إجراء العملية، وتعد هذه الحالة من الحالات النادرة التي تم علاجها عن طريق القسطرة التداخلية ، والتي تتخطى تكلفتها في القطاع الخاص وخارج التغطية الصحية الشاملة 150 ألف جنيه.

أجريت العملية على يد فريق من أمهر خبراء الأشعة والقسطرة بمجمع الإسماعيلية الطبي شمل كل من الدكتور أحمد عوض بيصار أستاذ الأشعة، إبراهيم شكرى أخصائي الأشعة، الدكتور محمد سليمان مدير وحدة القسطرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، الدكتور محمد خالد محمد أخصائي التخدير.

وبمعاونة فريق التمريض المتميز والذي ضم كلا من عبد الرحمن غريب،إسلام طلعت، حنان حمودة، محمد جمال، ثناء هشام، محمد حسام "فني الأشعة".